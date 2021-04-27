قرعة كأس العرب: مصر تصطدم بالجزائر ومواجهة سعودية مغربية

سحبت الثلاثاء في الدوحة قرعة دور المجموعات للنسخة العاشرة لمسابقة كأس العرب في كرة القدم المقرر خلال الفترة ما بين الأول حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتم تقسيم المنتخبات العربية الـ23 المشاركة إلى فئتين، ضمت الأولى المنتخبات التسعة الأفضل ترتيبًا في التصنيف العالمي للفيفا والتي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات وهي تونس (26)، الجزائر (33)، المغرب (34)، مصر (46)، قطر المضيفة (58)، السعودية (65)، العراق (68)، الإمارات (73)، وسوريا (79). أما الفئة الثانية فضمت 14 منتخبًا هي عمان (80)، لبنان (80)، الاردن (95)، البحرين (99)، موريتانيا (101)، فلسطين (104)، ليبيا (119)، السودان (123)، جزر القمر (131)، اليمن (145)، الكويت (148)، جنوب السودان (169)، جيبوتي (183) والصومال (197).

وتخوض المنتخبات الـ14 دورًا فاصلا تتأهل من خلاله سبعة منتخبات الى دور المجموعات. وتتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات الأربع الى نصف النهائي، وستقام المباراة النهائية في 18 كانون الأول/ديسمبر بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

- المجموعة الاولى: قطر، العراق، الفائز من مواجهة عمان والصومال، الفائز من مواجهة البحرين والكويت

- المجموعة الثانية: تونس، الامارات، سوريا، الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن

- المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الفائز من مواجهة الاردن وجنوب السودان، الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر

- المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.