اتفاق لتنظيم مباريات كرة قدم مشتركة بين الإمارات وإسرائيل

أعلنت رابطة الدوري الإماراتي لكرة القدم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية تعاون مع نظيرتها الإسرائيلية بهدف تبادل الخبرات وتنظيم مباريات مشتركة بين أندية من البلدين.

وستكون اتفاقية التعاون على صعيد كرة القدم، الأولى من نوعها بين دولة عربية وإسرائيل، عقب توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في منتصف آب/أغسطس الماضي.

وكان باكورة انعكاس تطبيع العلاقات على الجانب الرياضي تعاقد نادي النصر مع ضياء سبع المتحدر من أصول فلسطينية في أيلول/سبتمبر الماضي قادما من غوانغجو أيفرغراند الصيني، ليصبح أول لاعب إسرائيلي يلعب في الدوري الاماراتي.

وأكدت رابطة الدوري الإماراتي في بيان لها أن بنود اتفاقية التعاون التي جرت مراسمها عبر تقنية الاتصال بالفيديو "تتضمن اقامة ورش عمل مشتركة من أجل بحث سبل تطوير الجانب التسويقي والترويجي للبطولات، إضافة إلى مواكبة كل ما يتعلق بتكنولوجيا التطور الرياضي والكروي، إلى جانب تطوير العمل الفني في قطاع كرة القدم".

وقال رئيس رابطة الدوري الإماراتي عبدالله الجنيبي "الاتفاقية ستسهم في تعزيز فرص السلام وتأكيد أواصر التعاون والصداقة لما فيه مصلحة كرة القدم في البلدين، وكرة القدم كانت دائما السبيل الأهم والأسرع للتقارب بين الشعوب".

وتابع "نهدف إلى تنظيم فعاليات مشتركة بين الدولتين، وتأكيد التعاون بما يعزز الجانب الاقتصادي والتجاري والرياضي".

من جهته، قال رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين إيريز خيلفون "قادرون معاً على تسخير هذا الشغف (بكرة القدم) لبناء العلاقات وتحطيم الجدران بين الناس، بمختلف أجناسهم وأعراقهم، أنا فخور ومتحمس للمشاركة في هذا الحدث الذي نوقع فيه على اتفاق يشكل جسرا بين كرة القدم الإسرائيلية وكرة القدم في الإمارات العربية المتحدة".

وأمل خيلفون أن "تتاح لنا الفرصة قريبا لمواصلة التعاون في مجال كرة القدم مع جيراننا الآخرين أيضا".

وستمهد الاتفاقية لإقامة مباريات تاريخية بين أندية من البلدين، حيث أعلن ماكابي حيفا الإسرائيلي الاحد انه تلقى دعوة من العين الإماراتي لخوض مباراة ودية في أبوظبي.

وقال رئيس ماكابي حيفا يعقوب شحار في حديث لحساب النادي الرسمي في"تويتر": "أزف إليكم بشرى دعوتنا للعب مباراة ودية سيطلق عليها مباراة السلام في أبوظبي ضد نادي العين".

وتابع "سيتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق، وفقا لجداول استحقاقات الفريقين".