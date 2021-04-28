ملاعب غولف ومنتجعات فاخرة.. كيف تعمل أنغولا على تطوير البنى التحتية لانعاش السياحة

أدت الجائحة التي يعيشها العالم إلى ركود قطاع السياحة مع فرض الكثير من الدول إجراءات الإغلاق، لكن هناك دول أخرى تفتح أبوابها أمام السياح على غرار أنغولا.

تسعى انغولا إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الفندقة من أجل تطوير السياحة، وفي العدد الجديد من "اكسبلور انغولا" زارت يورونيوز منتجع "مانغايس غولف" الذي يقع قرب العاصمة لواندا، وبات هذا المنتجع الذي يتوسط الطبيعة معلما رائدا للضيافة الأنغولية الراقية.

تقول مديرة فندق منتجع مانغايس كاترينا دو كاسترو " مانغايس مميز لأنه الوحيد في أنغولا الذي يمتلك ملعبا للغولف. لدينا ملعب كرة قدم وملعب ريغبي ... لدينا فنادق، ومطعم بإطلالة جميلة".

وضع مرض كوفيد 19 الفنادق أمام تحديات جديدة، غير أن نشاط منتجع "مانغايس" ازدهر رغم الجائحة بفضل بروتوكولات سلامة صارمة مطبقة.

ولا يزال قطاع الضيافة الفاخرة في أنغولا في مهده لكن هنالك طموحات كبيرة للمستقبل للوصول إلى نفس مستوى جنوب إفريقيا وكينيا الجارة بوتسوانا.

ويقول سفير كينيا في أنغولا وعضو في "غولف مانغايس : "يمثل "مانغايس" أحد أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها خارج لواندا. إذا تمكنت أنغولا من تطوير المزيد من المرافق مثل هذا، أعتقد أن السياحة يمكن أن تنمو وكينيا مستعدة للدخول في شراكة مع أنغولا لتقديم الدعم قدر الإمكان".

ويضيف: "بصفتنا دولا أفريقية، فإننا نؤمن بالازدهار المشترك والنمو معا".

يعتبر فندق "إبيك سانا" الفاخر في لواندا صرحا رائدا هو الآخر في قطاع الفندقة، حيث يستقطب بشكل أساسي رجال الأعمال الذين يستمرون في التوافد رغم الوباء وذلك بفضل سياسة الفندق الصحية "سانا سيف".

تقول مديرة التسويق للفندق كاترينا دو بينا :"يعي موظفينا جدا إنه عليهم احترام التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة، و اتباع القواعد المعمول بها. وهذا ساعدنا كثيرًا ومن الواضح أنه أدى إلى استمرار نشاطنا لأننا ... فندق آمن للغاية خلال هذا الوقت". كما يعمل موظفو الفندق بشغف وكلهم امل في تحسين القطاع مستقبلا.

ويقول مساعد إدارة التكاليف والرقابة بفندق إيبك سانا لواندا: "كلما نجحنا في جذب السياحة، كلما ارتفع مستوى الضيافة. سيكون هناك المزيد من سلاسل الفنادق. وسيؤدي هذا إلى زيادة تدفق الأشخاص لزيارة بلدنا."

ويضيف: "آمل أن أساهم يومًا ما في تنمية البلاد، من خلال التجربة التي اكتسبتها هنا في سلسلة سانا".

وبات فندق إنتركونتيننتال الجديد في لواندا أول فندق 5 نجوم لسلسلة فنادق عالمية في البلاد حيث سيبدأ في استقبال الحجوزات في شهر سبتمبر القادم.

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