من هو سفير الولايات المتحدة الجديد في إسرائيل؟

كشفت صحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء عن تعيين توماس نيدس سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل.

وشغل نيدس، البالغ من العمر 60 عاما، المولود في عائلة يهودية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، مناصب إدارية مختلفة من بينها نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما كما يعمل حاليا كنائب لرئيس بنك مورغان ستانلي الأمريكي. وكان قد تلقى وساما تكريميا من قبل هيلاري كلينتون.

وسيشغل نيدس منصب سفير الولايات المتحدة الذي يتولاه ديفيد فريدمان، المحامي الذي مثل دونالد ترامب في معاملاته التجارية قبل تسلمه المنصب.

وساعد نيدس أثناء خدمته في إدارة أوباما، بأن يوافق الكونغرس على تمديد ضمانات القروض لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار ولمدة ثلاث سنوات، وسط مخاوف إسرائيلية من عدم التمديد، بحسب ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

فريدمان والتغيرات التاريخية في سياسة واشنطن

كانت علاقة فريدمان مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعبر الأخير عن امتنانه وشكره على دوره في تحقيق "التغييرات التاريخية" في سياسة واشنطن تجاه إسرائيل كما وصفه بأفضل سفير على الإطلاق بحسب صحف إسرائيلية.

خلال فترة عمله كسفير، في الفترة ما بين 2017 و2020 غير فريدمان من سياسات واشنطن تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودوره في الشرق الأوسط.

كان من مشجعي صفقة القرن بمعزل عن الموقف الفلسطيني، وكان له دور صريح بدعم مشاريع الاستيطان الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية إضافة إلى دوره الأساسي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، دون الاكتراث إلى القانون الدولي أو المواقف الفلسطينية.