وفاة عم الملك عبد الله ولي العهد الأردني الأسبق الأمير محمد بن طلال

أعلن الديوان الملكي الأردني الخميس وفاة ولي العهد الأسبق الأمير محمد بن طلال، عمّ العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وممثله الشخصي.

ونعى الديوان الملكي "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك"، موضحاً أنّه توفي الخميس في عمّان.

وولد الأمير محمد وهو ثاني أبناء الملك طلال بن عبدالله الأول عام 1940، وشقيقه الأكبر هو الملك الراحل حسين، أما شقيقه الأصغر فولي العهد الأسبق الأمير حسن.

وتولى الأمير محمد منصب ولي العهد بين عامي 1952 و1962 في عهد الملك حسين وكان مرافقا عسكريا له.

وعانى لسنوات من المرض.

وللأمير نجلان هما طلال، المستشار الخاص للملك عبدالله الثاني، وغازي كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية ومبعوثه الشخصي.