صورة وزير ماليزي يساعد بتنظيف الحرم المكي تلاقي رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

لاقت صورة تظهر وزير ماليزي وهو يساعد في إزالة آثار الأمطار داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، اعجابا كبيرا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشارها بسرعة البرق خلال اليومين السابقين.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعادوا نشر التغريدة، عن اعجابهم واحترامهم للوزير، الذي وصف هذه المشاركة البسيطة بـ"النعمة الكبيرة".

ونشر الوزير على حسابه الخاص على موقع تويتر الصورة، مشيرا إلى أنه أراد مشاركة العمال في إزالة آثار الأمطار في المسجد الحرام.

وقال الوزير "نجحت اليوم بمساعدة الموظفين في المسجد الحرام ولو بقدر بسيط، في عملية إزالة المياه بعد أن هطلت الأمطار بغزارة".