ماكرون يعلن تخفيفا تدريجيا لقيود الإغلاق مع رفع حظر التجول في نهاية حزيران

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافة المحلية الخميس، أنه سيتم تأخير ساعة حظر التجول إلى التاسعة مساء في 19 أيار/مايو ثم إلى الحادية عشرة مساء في 9 حزيران/يونيو قبل رفعه تماما في 30 حزيران/يونيو.

كما ستتمكن المتاجر وشرفات الحانات والمطاعم والمواقع الثقافية وبينها دور السينما والمتاحف من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأربعاء 19 أيار/مايو، على أن تفتح الصالات الرياضية مجددا في 9 حزيران/يونيو، بحسب الرئيس.

وأضاف ماكرون أنه سيتم السماح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتبارا من 30 حزيران/يونيو مع إبراز إفادة صحية.