وفاة مايكل كولنز "الرجل الأكثر وحدة في التاريخ" ورائد فضاء أبولو 11 الذي لم يطأ القمر

توفي الأربعاء رائد الفضاء الأمريكي مايكل كولنز (90 عاماً)، الذي ظل في مركبة قيادة مهمة أبولو 11 في 20 يوليو تموز 1969 بينما توجه نيل أرمسترونغ وباز ألدرن ليصبحا أول من يطأ سطح القمر.

وقالت عائلة كولنز في بيان إنه توفي بالسرطان.

وبقي كولنز، الذي عادة ما يوصف بأنه رائد الفضاء الثالث "المنسي" أو "الرجل الأكثر وحدة في التاريخ" في المهمة التاريخية، وحيداً لأكثر من 21 ساعة حتى عاد زميلاه في المركبة القمرية.

وكان يفقد الاتصال بمركز التحكم في هيوستون في كل مرة تدور فيها المركبة الفضائية حول الجانب المظلم من القمر، وكُتب في سجّل المهمة أنه "لم يعرف أي إنسان منذ آدم هذه العزلة مثل كولنز".

ونشر كولنز سيرته الذاتية عام 1974 حيث تحدث فيها عن الرحلو، ولكنه تجنب الظهور العلني إلى حد كبير.

نعى باز ألدرن زميله كولنز عبر تويتر

وقال في تعليقات نشرتها إدارة الفضاء والطيران (ناسا) في 2009 "أعرف أنني سأكون كاذباً أو أحمقَ لو قلت إنني كنت صاحب أفضل مقاعد أبولو 11 الثلاثة، لكن يمكنني القول بصدق واتزان إنني راض تماماً بالدور الذي أديته".

وكولنز من مواليد روما في 31 أكتوبر تشرين الأول 1930، وهو نفس العام الذي ولد فيه أرمسترونغ-الذي توفي في 2012- وألدرن، الذي نعاه في تغريدة على تويتر.