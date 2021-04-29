وفاة الكوميدي الإسباني الذي أفرح العالم بضحكه "الجنوني" عن 65 عاماً

توفي الكوميدي الإسباني خوان خويا بورخا أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 65 عاماً بحسب ما أعلنت أسرته في بيان. ونال بورخا شهرة عالمية بسبب "ضحكه الجنوني" الذي ينتشر في المنصات والإنترت منذ سنوات.

وانتابت الممثل موجة من "الضحك الجنوني" خلال لقاء تلفزيوني في 2007 ضمن أحد البرامج التلفزيونية الذي حمل اسم "الفئران الملونة"، ومنذ ذلك الحين لقب بورخا، رغماً عنه، بـ"الضحك الجنوني" (إل ريسيتاس).

وكان بورخا يروي إحدى القصص (السلبية) التي واجهها عندما كان يعمل في أحد المطاعم الشاطئية كمنظف للصحون والأواني. وشوهد الفيديو أكثر من مليون مرة في إسبانيا من 2007 إلى 2015 ولكن لا يعرف تحديداً الموعد الذي نشر فيه.

وفي العام 2015، بدأ الفيديو ينتشر ليصل إلى العالمية وتمت مشاهدته مئات ملايين المرات.