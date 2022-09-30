بعد سبع سنوات من العمل به.. تريفور نواه يعلن توقفه عن تقديم برنامج "ذي ديلي شو"

أعلن الكوميدي الجنوب إفريقي "تريفور نواه" عزمه على التوقف عن تقديم برنامج "ذي ديلي شو" الإخباري الساخر بعد سبع سنوات من توليه هذه المهمة، لكنه لم يحدد موعداً لذلك. وقال المقدم البالغ 38 عاما في مقطع فيديو على حساب البرنامج على تويتر "انتهى وقتي"، مشيراً إلى أنه اشتاق للسفر بعد جائحة كوفيد-19. وأضاف: "أمضيت عامين في شقتي من دون تنقل"، و"أدركت أن هناك جزءاً آخر من حياتي أريد مواصلة استكشافه".

وحقق البرنامج شهرة كبيرة مع مقدمه السابق جون ستيوارت، الذي تولى تقديمه لمدة 16 عاماً قبل التوقف عن ذلك سنة 2015. وشكّل اختيار تريفور نواه، الذي كان مغمورا آنذاك، لخلافة ستيوارت مفاجأة لكثيرين. ولا مؤشرات حالياً عن هوية الشخص الذي سيقدم البرنامج بعد مغادرة نواه.

وقالت شبكة "باراماونت غلوبال" المالكة لقناة "كوميدي سنترال" التي تعرض البرنامج، في بيان وزعته على وسائل الإعلام الأميركية: "مع عدم وجود جدول زمني لرحيله، لا نزال نعمل معاً على الخطوات التالية".

وقدم نواه تفاصيل عن نشأته في جنوب إفريقيا في حقبة الفصل العنصري بوصفه ابناً لأم سوداء من جنوب إفريقيا وأب سويسري ألماني أبيض، في كتاب مذكراته الذي حقق مبيعات مرتفعة عام 2016 بعنوان "بورن إيه كرايم". وقال نواه: "لقد أحببت تقديم هذا البرنامج، كان ذلك من أكبر التحديات التي واجهتها ومن أكثر مصادر السعادة لدي".