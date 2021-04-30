مئة مليون شخص تلقوا لقاحات تامة ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة

تلقى مئة مليون شخص في الولايات المتحدة لقاحات تامة ضد كوفيد-19، وفق ما أعلن الجمعة منسق البيت الأبيض للتصدي للوباء جيف زينتس. وقال زينتس في إفادة صحفية إنّ الأمر "يعني أنّ مئة مليون أمريكي يشعرون بالارتياح وراحة البال".

وأشار إلى أنّ العدد يمثل نسبة 40 بالمئة من السكان البالغين في الولايات المتحدة، وضعف عدد الأشخاص الذين كانوا قد تلقوا اللقاحات بشكل تام حتى نهاية آذار/مارس.

وأي شخص مرّ أسبوعان على تلقيه لقاح يؤخذ بجرعة واحدة أو الجرعة الثانية من لقاح يعطى على مرحلتين، يعتبر مطعّماً بشكل تام.

ويعكس الإعلان نجاحاً لإدارة جو بايدن التي أعطت دفعا قويا لحملة التلقيح في الولايات المتحدة فور تسلّمها السلطة، وحققت الأسبوع الماضي هدفها المتمثل في منح 200 مليون جرعة قبل مرور مئة يوم على بداية ولاية الرئيس الأمريكي الجديد.

غير أنّ تباطؤاً بدأ يلاحظ منذ بلوغ حملة التطعيم ذروتها في بداية نيسان/أبريل. فالأشخاص الذين رغبوا في التحصّن طبياً ضدّ فيروس كورونا تلقوا اللقاحات، وانتقل التركيز حالياً على الوصول إلى الأشخاص الأكثر تردداً أو من يصعب الوصول إليهم، كما هي الحال في المناطق الريفية.

وتعطى ثلاثة لقاحات في الولايات المتحدة، هي فايزر/بايونتيك وموديرنا و"جونسون اند جونسون".