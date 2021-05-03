كوفيد-19: أبرز المستجدات العالمية لحظة بلحظة
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نحو 1200 وفاة في البرازيل الأحد
أظهرت بيانات وزارة الصحة بالبرازيل تسجيل 1202 وفاة بفيروس كورونا و28935 إصابة جديدة يوم الأحد. وسجل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية 407639 وفاة و14.7 مليون إصابة في المجمل.
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وتتراجع حاليا حالات الإصابة الجديدة في البرازيل عن ذروتها المسجلة في أواخر مارس آذار. وتحتل الوفيات بالفيروس في البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة.
الهند تقترب من عتبة العشرين مليون مصاب
أعلنت الهند الإثنين تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليون.
وجرى أيضا تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.
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ومع تسجيل 368147 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند حتى الآن 19.93 مليون في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 218959 وفقا لبيانات وزارة الصحة.
عدد قياسي من الوفيات في تايلاند
سجلت تايلاند الإثنين رقماً قياسياً جديداً في عدد الوفيات اليومية بكورونا بلغ 31 وفاة حسبما أفادت وزارة الصحة وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة ثالثة من العدوى.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2041 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 71025 منذ بدء ظهور الجائحة العام الماضي. وارتفع العدد الكلي للوفيات بالفيروس حتى الآن إلى 276.
أكثر من 3 ملايين إصابة في الأرجنتين منذ بدء انتشار الوباء
وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى ثلاثة ملايين منذ بدء ظهور الجائحة رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار العدوى، في حين قال مسعفون إن المستشفيات أصبحت ممتلئة عن آخرها.
وقالت وزارة الصحة يوم الأحد إنها سجلت 11394 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع الحالات إلى مستوى جديد تجاوز الثلاثة ملايين. وسجلت الوزارة أيضا 156 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 64252.
وكشفت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز قبل أيام عن إجراءات جديدة شملت فرض قيود أشد صرامة بعد تعرض البلاد لموجة ثانية من العدوى واكتظاظ وحدات العناية المركزة بالمرضى وتسجيل أرقام قياسية يومية في حالات الإصابة والوفيات.
9160 إصابة جديدة في ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و425982 بعد تسجيل 9160 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83276 بعد تسجيل 84 حالة.
1051 إصابة في مصر
سجلت مصر 1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة يوم الأحد مقارنة مع 1032 إصابة و63 وفاة يوم السبت.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد، هو 229635 من ضمنهم 172342 حالة تم شفاؤها، و 13469 حالة وفاة".
11 إصابة جديدة في الصين
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الإثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثاني من مايو أيار في تراجع من 15 إصابة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.
وقالت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 12 إصابة نزولاً من 16 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حالياً 90697 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
أبرز المستجدات العالمية المتعلقة بتفشي وباء كوفيد-19