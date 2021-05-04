هل مقترح المفوضية الأوروبية يعني أنك ستكون قادراً على السفر إلى أوروبا هذا الصيف؟

أُغلقت حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية منذ آذار/مارس 2020 أمام السفر غير الضروري، ولكن بعض الدول الأوروبية، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، تخطط لفتح حدودها، أو أعادت فتحها، أمام مسافرين من خارج الاتحاد، بشروط معينة.

للإضاءة فقط على أهمية القطاع السياحي، يجب أن تعرف أنه يمثل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء، ويعمل فيه نحو 30 مليون شخص.

في المقترح الذي قدّمته المفوضية الأوروبية، الإثنين، ثمة مطالبة للأعضاء الـ27 بإعادة فتح الحدود الخارجية، ضمن شروط صحية، أكثرها قائمة الآن، مثل إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 أو الخضوع لحجر صحي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد سيفتح حدوده أمام السياح المُطعمين الوافدين إليه من الولايات المتحدة الأميركية.

"حان الوقت لإعادة إحياء السياحة" رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

المُقترح

تقترح المفوضية أن تخفف الدول الأعضاء القيود الحالية على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي بسبب التقدم الذي تم إحرازه على مستوى حملات التطعيم، ولكن أيضاً لأهداف اقتصادية.

إلى الاتحاد الأوروبي بسبب التقدم الذي تم إحرازه على مستوى حملات التطعيم، ولكن أيضاً لأهداف اقتصادية. تريد بروكسل توسيع قائمة " الدول الثالثة " التي يسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي. القائمة الموضوعة منذ أشهر تجرى مراجعتها دورياً ومنذ أواخر كانون الثاني/يناير، ضمّت القائمة أستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين (شرط المعاملة بالمثل).

" التي يسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي. القائمة الموضوعة منذ أشهر تجرى مراجعتها دورياً ومنذ أواخر كانون الثاني/يناير، ضمّت القائمة أستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين (شرط المعاملة بالمثل). تريد المفوضية أن تضم القائمة الدول حيث الحد الأقصى لمعدل انتشار العدوى يتراوح من 25 إلى 100 لكل مئة ألف من السكان، وهو معدّل لا يزال أقل بكثير من المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي حالياً.

من سيُسمح له بالدخول؟

يطالب المقترح بالسماح بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19، شرط أن تكون من بين اللقاحات التي تعترف بها وكالة الدواء الأوروبية (فايزر/بيونتك، موديرنا، أسترازينيكا، جونسون آند جونسون). ويمكن للدول الأعضاء أن تضيف إلى قائمة اللقاحات، تلك التي اعترفت منظمة الصحة العالمية بها.

أفادت المفوضية أنها "تقترح السماح بأن يدخل إلى الاتحاد الأوروبي الأشخاص القادمون من دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيّدا، كما يشمل الأمر أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي".

يحدد المقترح كذلك أزمنة التلقيح وينصُّ أنه يتعين على المسافرين أن يكون قد أتموا عملية التطعيم قبل 14 يوماً بالأكثر على موعد وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

ماذا عن الشهادات الصحية؟

يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق شهادات صحية أوروبية ومن المرتقب أن يكون بإمكان دول التكتل قبول الشهادات الصحية الصادرة عن دول خارج الاتحاد، وفق المفوضية.

أوروبياً، حددت المفوضية الأوروبية يوم الحادي والعشرين من حزيران/يونيو 2021 كتاريخ لبدء سريان العمل بجواز السفر الصحي، رغم المعارضة التي واجهت المشروع بسبب مخاوف من التمييز، وأخرى تتعلق بحماية البيانات.

تعليق السفر رهن الوباء