فيديو: الرئيس الجديد لوكالة ناسا الأميركية للفضاء يؤدي اليمين وإلى جانبه حجر من القمر

أدى بيل نلسون عضو مجلس الشيوخ الأميركي السابق عن ولاية فلوريدا اليمين الإثنين مديراً جديداً لوكالة ناسا الفضائية، مشيداً ببداية جديدة لاستكشاف الفضاء مع سعي الولايات المتحدة للعودة الى القمر.

وأدى نلسون القسم واضعاً يده على الإنجيل أمام نائبة الرئيس كامالا هاريس مع توليه رسمياً منصب مدير وكالة الناسا. وقال بعد أن حضر إلى الحفل حاملاً معه صخرة من القمر "إنه يوم جديد في الفضاء".

ويتولى نلسون البالغ 78 عاماً والذي قام برحلة إلى الفضاء عام 1986 إدارة الوكالة فيما تأمل الولايات المتحدة بإرسال رواد فضاء من جديد إلى القمر بحلول عام 2024.

وآخر مرة وطأت فيها قدم إنسان أرض القمر كانت عام 1972 من خلال برنامج "أبولو" الفضائي. وفي إطار برنامج "أرتيميس" تريد ناسا تأسيس وجود مستدام على القمر من خلال محطة فضاء قمرية لاختبار تقنيات جديدة من شأنها تمهيد الطريق لمهمة مأهولة إلى المريخ.

قطعة من صخرة من القمر عادت بها الرحلة أبولو 16 وحملها نسلون معه خلال أداء القسم AP Photo/Manuel Balce Ceneta

وعام 2019 حض نائب الرئيس السابق مايك بنس وكالة ناسا على إرسال أول امرأة وثاني رجل إلى سطح القمر بحلول عام 2024، ودعمت حكومة الرئيس جو بايدن الجدول الزمني نفسه.

وحضر حفل أداء القسم تشارلي بولدن مدير ناسا خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، بينما شارك المدير السابق في عهد دونالد ترامب جيم بريدينستين عن طريق مكالمة فيديو.

وقال نلسون إن وجودهما هو "لإظهار الاستمرارية والشراكة بين الحزبين في إدارة برنامج الفضاء في البلاد وخاصة وكالة ناسا".