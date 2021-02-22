ناسا تنشر أول مقطع فيديو يصور هبوط المسبار المتجول برسفيرنس على المريخ

نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الإثنين أول فيديو يصور هبوط المسبار المتجول برسفيرنس على سطح المريخ.

وأظهر مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق و25 ثانية انتشار المظلة وهبوط العربة الجوالة على سطح الكوكب الأحمر.

وقال مايكل واتكينز، مدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا "هذه لقطات فيديو رائعة حقاً. ... إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ".

كذلك يُظهر الفيديو تطاير دوامة من الغبار والحصى أثناء إنزال المركبة التي حملت المسبار على ظهر حقيبة صاروخية حطت به على منطقة من سطح المريخ تُعرف باسم Jerezo Crater.

وزود المسبار بعدد كبير من الكاميرات، سبع منها خُصصت لتسجيل لحظة هبوطه على الكوكب الأحمر.

وتفيد تلك اللقطات المهندسين والباحثين الساعين إلى تطوير تقنيات إنزال المجسات على كوكب المريخ مستقبلاً بينما يواصل المراقبون في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأميركية العمل على تشغيل الروبوت.

وتم رفع صاري الملاحة الخاص بالروبوت نهاية الأسبوع الماضي وذلك بعد أن ظل مسطحاً منذ مغادرة الأرض.

وسمح ذلك للكاميرات المثبتة على الروبوت بالبدء في تصوير بانوراما للمنطقة المحيطة بـJerezo Carter ولسطح مركبة الروبوت نفسه وهو ما يشكل أهمية في معرفة إذا ما وقع أي ضرر بالمركبة نتيجة تطاير الحجارة من على سطح المريخ.

ومن المقرر أن يقوم هذا الأسبوع المراقبون بالمهمة الحاسمة المتمثلة في نقل عمل الروبوت من البرنامج الذي أوصله بأمان إلى سطح المريخ إلى برنامج يمكنه من التجول واستخدام معدات مثل ذراعيه الروبوتية.