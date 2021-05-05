شركة "بيلوتون" المصنّعة لأجهزة المشي تذّكر بمخاطرها على الأطفال

ذكّرت شركة شركة "بيلوتون" الأمريكية، بأن طفلاً قضى وأصيب العشرات بجهاز المشي الكهربائي الذي تنتجه الشركة، وذلك بعد نشرت هيئة السلامة الأمريكية مقطع فيديو يظهر طفلًا يتم سحبه تحت جهاز مشي من نوع "بيلوتون".

ونلفت عناية متابعينا إلى أن المقطع المصوّر المرفق بالمادة يتضمّن مشاهد ربما تكون غير مناسبة للبعض.

وكانت هيئة السلامة الأمريكية أشفعت مقطع الفيديو ببيان حذرت الآباء والأمهات من خطورة الجهاز على أطفالهم وعلى الحيوانات الأليفة داخل المنزل.

وقالت هيئة السلامة الأمريكية في البيان: إنه إذا أراد الكبار مواصلة استخدام جهاز المشي، فيجب عليهم استخدامه فقط في غرفة مغلقة حتى لا يتمكن الأطفال والحيوانات الأليفة من الاقتراب منها، وفي حالة عدم الاستخدام، يجب فصل جهاز المشي وإخراج مفتاح الأمان وإخفائه بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.