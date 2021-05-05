وزير الخارجية الهندي في قمة مجموعة السبع يقول إنه خالط مصابين محتملين بكوفيد-19

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشنكار المشارك في اجتماعات قمة مجموعة السبع، الأربعاء، أنه سيشارك في المحادثات عبر الإنترنت بعدما خالط مصابين محتملين بكوفيد-19.

وقال على تويتر "أُبلغت مساء الأمس بتعرّضي لحالات إصابة بكوفيد-19. من باب الحذر الشديد ومن باب مراعاة الآخرين، قررت عقد لقاءاتي افتراضياً. سيكون الحال كذلك في اجتماعات مجموعة السبع اليوم أيضاً".

ومنذ نحو أسبوعين انفجر الوضع الوبائي في الهند حيث بلغ عدد الإصابات اليومية رقماً قياسياً جديداً (أكثر من 400 ألف) ولكنه تراجع بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

ويناقش وزراء خارجية مجموعة الدول السبع لقاحات كوفيد-19 الأربعاء في وقت تواجه دولهم الغنية ضغوطاً متزايدة لمشاركة مخزوناتها وخبراتها مع الدول الأفقر المتخلّفة عن الركب في مواجهة الوباء.

ويختتم وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة ثلاثة أيام من المحادثات التي أجروها في وسط لندن ومن شأنها أن تحدد أجندة قمة قادة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل في كورنوول في جنوب إنجلترا.