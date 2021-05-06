كوفيد-19 في الهند: نحو 4000 وفاة وأكثر من 400 ألف إصابة في 24 ساعة

يستمرّ تفشي وباء كوفيد-19 في الهند حيث أعلنت السلطات تسجيل نحو 4000 وفاة جديدة و412 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير أرقام وزارة الصحة التي نشرتها عبر الإنترنت إلى تسجيل 3980 وفاة و412.262 إصابة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 230.168 وفاة وعدد الإصابات الإجمالي إلى 21 مليون و100 ألف إصابة.

ويقول خبراء إن الأرقام المعلنة رسمياً قد تكون في الواقع أقل منها بكثير من الأرقام الحقيقية، ويعود السبب في ذلك إلى نظام صحي شبه متداع تعاني منه بلاد الـ1.3 مليار نسمة، وإلى النقص في عمليات الاختبار.

وتواصلت عملية الدعم الغربي والعالمي للهند صباح هذا الخميس، إذ حطّت في مطار نيودلهي طائرة عسكرية أميركية أخرى محملة بمساعدات أساسية لدعم البلد الآسيوي في مكافحة الوباء.

وشملت المساعدات مولد أكسجين تبرعت به ولاية كاليفورنيا، وأكثر من 280 ألف اختبار تشخيص سريع، وأكثر من 1.3 مليون كمامة مزودة بفلاتر من طراز (إن 95).

وتعد هذه سادس طائرة مساعدات تصل من الولايات المتحدة منذ أواخر أبريل/نيسان.

ووفقاً لوكالة المعونة الأميركية، من المقرر أن تتلقى الهند أكثر من 100 مليون دولار في صورة مساعدات وإمدادات أساسية من الولايات المتحدة لمكافحة الوباء.