ميركل تدعو الولايات المتحدة إلى "فتح سوق" اللقاحات والسماح بتصديرها

كررت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل السبت معارضتها رفع براءات الاختراع المتصلة بلقاحات كوفيد، داعية الولايات المتحدة الى فتح "السوق" للسماح بتصدير اللقاحات ومكوناتها.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي "آمل الأن، بعدما تلقى قسم كبير من الشعب الاميركي اللقاح، أن نكون قادرين على (تأمين) تبادل حر للمكونات وأيضا فتح سوق اللقاحات".

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي واظب على تصدير قسم كبير من إنتاجه في العالم، وينبغي أن يصبح ذلك القاعدة".

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الكف عن "عرقلة" عملية التصدير.

إلى ذلك، كررت ميركل معارضتها رفع براءات اختراع اللقاحات، الأمر الذي اقترحته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأوردت "اوضحت مجددا أنني لا أعتقد أن رفع البراءات سيكون الحل لجعل اللقاحات متوافرة لأكبر عدد من الأفراد".

وأضافت "أعتقد أن الابتكار والتجديد لدى المؤسسات ضروريان، وبالنسبة لي هذا يشمل البراءات".

من جهته، أيد البابا فرنسيس السبت اقتراح رفع البراءات المتصلة باللقاحات بهدف تسريع وتيرة توزيعها على البلدان الفقيرة.