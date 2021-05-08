البابا فرنسيس يدعو إلى رفع براءات اختراع اللقاحات لكورونا موقتا

أيد البابا فرنسيس السبت رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكوفيد -19، من أجل تسريع توزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة، وذلك عبر مداخلة مسجلة بالفيديو في حفلة "فاكس لايف".

ودان الحبر الأعظم "الشعبوية الضيقة التي تمنع، على سبيل المثال، تدويل اللقاحات" وأشار إلى "روح العدالة التي تحركنا لضمان وصول الجميع إلى اللقاحات والتعليق الموقت لحقوق الملكية الفكرية".

وفي مناسبة قمة أوروبية في بورتو، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة رفع براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في حال تم تقديم "مقترحات ملموسة".

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الولايات المتحدة إلى رفع جميع القيود المفروضة على تصدير اللقاحات ومكونات اللقاحات المضادة لكوفيد-19، ما سيتيح تعزيز "التضامن" العالمي.

وتسبب كوفيد-19 بوفاة 3,258,595 شخصا في العالم وإصابة 155,981,070 منذ نهاية 2019 بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.

ومع 789 ألفا و500 إصابة مسجلة يوميا في العالم هذا الاسبوع، يكون المؤشر تراجع بشكل طفيف (-4% مقارنة مع الأسبوع السابق) للمرة الأولى منذ عشرة أسابيع. ووحدها آسيا تسجل تسارعا في الإصابات (+10%).

وشهدت الجائحة تباطؤا في مناطق العالم الأخرى مع تراجع بنسبة 25% في إفريقيا و24% في أوروبا و13% في الشرق الأوسط و12% في الولايات المتحدة وكندا و12% في أوقيانيا و8% في أميركا اللاتينية والكاريبي.