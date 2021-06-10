البرلمان الأوروبي يطالب برفع "مؤقت" لبراءات الاختراع لتمكين دول العالم من الحصول على لقاحات كورونا

في قرار تم تبنيه يوم الخميس بأغلبية 355 صوتًا مقابل 263 صوتًا ضده وامتناع 71 عن التصويت، اقترح البرلمان الأوروبي بدء مفاوضات بشأن الرفع المؤقت لبراءات الاختراع من أجل تسريع إجراءات الوصول العالمي إلى المنتجات الطبية ذات التكلفة المعقولة المتعلقة بـ كوفيد-19 و معالجة قضية قيود الإنتاج العالمية وكذلك نقص الإمدادات .

وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا على التهديد الذي يمثله التنازل إلى أجل غير مسمى عن براءات الاختراع. موضحين أيضا أن المعرفة الفنية ونقل التكنولوجيا إلى الدول التي لديها صناعات منتجة للقاحات هي أهم وسيلة لتوسيع نطاق الإنتاج وتسريعه على مستوى العالم على المدى الطويل .

وفي وقت سابق قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً إلى منظمة التجارة العالمية بشأن خطة عمل متعددة الطرف تكفل زيادة المعروض من اللقاحات المضادة لكوفيد، ودعا إلى رفع القيود عن الصادرات، ولكن من دون دعم رفع براءات الاختراع الذي تريده واشنطن.

وكررت المفوضية الأوروبية تحفظاتها على اقتراح تعليق حماية الملكية الفكرية لللقاحات، الذي تطلبه دول مثل الهند وجنوب إفريقيا ولاقى أخيراً دعم الإدارة الأمريكية.

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى "إزالة الحواجز التي تحول دون التصدير بسرعة واستبدال آليته الخاصة للسماح بالصادرات بمتطلبات الشفافية بشأن التصدير". وأوضحوا أيضا أنه يتعين على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "إنهاء الحظر على الفور على تصدير اللقاحات والمواد الخام" مشددين على أن "هناك حاجة إلى 11 مليار جرعة لتلقيح 70٪ من سكان العالم ولم يتم إنتاج سوى جزء بسيط من هذه الكمية" على حد قولهم.

وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدّة في الأسابيع الأخيرة الولايات المتحدة التي لم تصدّر تقريباً جرعات بهدف منح الأولوية لسكانها.

كما أكد المشرعون الأوروبيون على أن "الغالبية العظمى من جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها بالفعل (1.6 مليار) قد تم منحها لفائدة البلدان الصناعية المنتجة للقاحات سوى انه تم إرسال 0.3٪ فقط إلى 29 دولة فقيرة" . مطالبين الاتحاد الاوروبي بضرورة "دعم إنتاج اللقاحات في إفريقيا" ، كما يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إن "هناك أداة أساسية أخرى لإيصال اللقاحات إلى الاقتصادات منخفضة الدخل وهي اعتماد الآلية العالمية لإيصال اللقاحات كوفاكس ، والتي يشجع البرلمان على المساهمة فيها".