بوريس جونسون يخضع لتحقيق حول إجازة فاخرة أمضاها في الكاريبي

يخضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتحقيق حول تمضية اجازة فاخرة في جزر الكاريبي بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في نهاية 2019، وفق ما ذكرت السلطة المكلفة ضمان الامتثال للقواعد البرلمانية على موقعها الإلكتروني.

أمضى الزعيم المحافظ وشريكته كاري سيموندز أعياد رأس السنة في جزيرة "موستيك" الخاصة في أرخبيل غرينادين الكاريبي.

وكان بوريس جونسون قد أشار في إعلان كشف الأصول عندما كان نائبًا في البرلمان إلى أن هذه الإجازة التي بلغت كلفتها 15 ألف جنيه إسترليني (17400 يورو بالسعر الحالي) مقدمة من رجل الأعمال ديفيد روس، وهو متبرع للحزب المحافظ.

اثار جونسون الغموض عندما نفى في بادئ الأمر دفع هذا المبلغ قبل أن يتراجع عن كلامه على لسان المتحدث باسمه ليؤكد أنها "ميزة عينية".

وأشارت الحكومة في وقت سابق إلى أن كل شيء تم التصريح عنه في الإشهار.

يأتي ذلك فيما يتزايد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني الذي يواجه اتهامات تطال نزاهته والعلاقة بين السلطة والمكاسب الخاصة مع فتح تحقيق في تمويل أعمال تجديد شقته في داوننغ ستريت.

رغم هذه الفضائح، فاز االحزب المحافظ بزعامة جونسون في الانتخابات المحلية البريطانية التي جرت في 6 أيار/مايو وانتزع فيها منطقة هارتليبول (شمال شرق)، أبرز معاقل حزب العمال.