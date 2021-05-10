شاهد: إسرائيلي يهاجم بسيارته متظاهراً فلسطينياً في القدس

صدم رجل إسرائيلي بسيارته متظاهراً فلسطينياً في القدس الإثنين 10 آيار / مايو، وسط توترات متأججة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.
وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها الشرطة الإسرائيلية الإثنين السيارة وهي تقترب من مجموعة من المتظاهرين الفلسطينيين خارج البلدة القديمة في القدس.
شوهد متظاهر يفتح الباب الخلفي للسيارة التي كان يقودها رجل يهودي. تتراجع السيارة وتعود من بعد لتهاجم متظاهراً فلسطينياً.
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