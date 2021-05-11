نادي مانشستر سيتي يتوج بطل إنجلترا بعد خسارة غريمه يونايتد

توج نادي مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من دون أن يلعب وذلك بعد خسارة وصيفه وجاره مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليستر سيتي 1-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين.

ويملك مانشستر سيتي 80 نقطة مقابل 70 ليونايتد قبل 3 مراحل على نهاية الموسم الحالي. وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلا في المواسم الأربعة الاخيرة.

وكان سيتي قد توج أيضا بطلا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على توتنهام 1-صفر في المباراة النهائية الشهر الماضي، ويملك فرصة احراز الثلاثية في حال تتويجه بطلا لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه حيث يلتقي مواطنه تشلسي في النهائي المقرر في 29 الحالي.