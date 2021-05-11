نجوم كرة القدم يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين وانتقادات تطال "صمت صلاح"

أعرب العديد من مشاهير كرة القدم عرب وأجانب عن تضامنهم مع الفلسطينيين وأهالي حي الشيخ جراح مع تصاعد أعمال العنف الدائرة بالقدس الشرقية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

ونشر اللاعب المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز تغريدة له على حسابه في تويتر تحت هاشتاغ فلسطين و "انقذوا الشيخ جراح" مرفوقة بصورة للعلم الفلسطيني.

من جهته قام لاعب المنتخب الفرنسي ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا بنشر صورة له على خاصية الستوري على حسابه في انستغرام جاء فيها " العالم يحتاج الى السلام و الحُب. سيحل العيد قريباً دعونا نحب بعضنا بعضا".

وأضاف هاشتاغ "ندعوا لفلسطين".

كما أعرب نجم كرة القدم المصري المعروف محمد أبو تريكة عن دعمه للفلسطينيين قائلاً:"اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى وما حوله أرضه وسماءه وأهله والمرابطين فيه... اللهم انصر أهل فلسطين يارب العالمين".

ووجه لهم تحية في بداية أحد البرامج على قناة "بي إن سبورتس" الرياضية، داعياً لهم بالثبات والنصر على الاحتلال الإسرائيلي.

كما قام الدولي المغربي ولاعب منتخب إنتر الإيطالي بالتعبير عن مناصرته للفلسطينين حيث قام بنشر تغريدة له على تويتر جاء فيها "فلسطين حرة" مرفوقة بمقطع فيديو تظهر فيه فلسطينية تتحدث مع أحد الجنود الإسرائيليين بعد اعتقالها".

فيما نشر الدولي المصري ولاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني تغريدة مرفقوة بعدد من الصورة للمسجد الأقصى وذكر قائلا " قلبي وروحي ودعمي لفلسطين".

حياة الفلسطينين مهمة

كما قام مهاجم نادي برشلونة الإسباني عثمان دمبيلي باعداة نشر تقرير صحفي يتحدث عن التطورات في القدس من خلال خاصية الستوري على حسابه الرسمي في إنستغرام كما قام زميله في الفريق ميراليم بيانيتش بنشر ستوري على حسابه في انستغرام قال فيها "لا نختار الصمت أبدا... أصلي لفلسيطن".

فيما عبر الفرنسي فرانك ربيري الذي يعلب لصالح نادي فيورنتينا الإيطالي عن تضامنه مع المقدسيين حيث نشر صورة له وهو يحمل العلم الفلسطيني على ستوري حسابه في الإنستغرام وكتب عليها "حياة الفلسطينين مهمة".

أين محمد صلاح؟

مع حملات التضامن الواسعة لمشاهير ولاعبي كرة قدم مع الفلسطينيين والتي لاقت استحسانا كبيرا من قبل متابعيهم إلا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي استغربوا غياب أو صمت الدولي المصري ولاعب منتخب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والذي "لم يظهر له أثر" على حساباته الرسمية.

وانتقد مستخدمون ما وصفوه بصمت غير مبرر لصلاح.

وكتب محمد الكعبي " محمد صلاح يحتفل بما يسمى الكرسمس، ويشارك في الدفاع عن حقوق الحيوانات .. الخ الخ ، وفي وقت اغلب اللاعبين العرب والمسلمين وغير المسلمين وبعض أندية أوروبا ينشرون وقفتهم وتعاطفهم مع #فلسطين و #حي_الشيخ_الجراح على مواقع التواصل، هو في عالم آخر ..! فأين هو من لقب #فخر_العرب ؟".

فيما راح البعض يقارن بين صلاح ومواطنه أبو تريكة وحتى رياض محرز بعدما عبر الأخير عن تضامنه مع الفلسطينيين فيما فضل الأول الصمت.

واندلعت احتجاجات في القدس على مخطط لإجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح الواقع في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل قبل أن تتطور إلى مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين في المسجد الأقصى أوقعت مئات الجرحى.