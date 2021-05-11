الحرس الثوري يحذر البحرية الأمريكية بعد تصرف وصفه بـ"غير المسؤول"

أكد الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء أنه حذّر قطعا بحرية أميركية بعد تصرف "غير مسؤول" من قبلها، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية إطلاق نيران تحذيرية باتجاه قوارب إيرانية في مضيق هرمز.

وأوضحت بحرية الحرس الثوري في بيان نشره موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، أنها واجهت سبع قطع بحرية أميركية الاثنين في المضيق الاستراتيجي، وحذرتها "مع الإبقاء على المسافة القانونية.. ضد تصرف خطر وغير مسؤول"، قبل أن تقوم القطع المذكورة "بمتابعة طريقها".

وكانت قطعة تابعة للبحرية الأميركية قد أطلقت يوم الاثنين نيرانا تحذيرية على اكثر من 12 زورقا ايرانيا سريعا بعد اقترابها من غواصة اميركية في مضيق هرمز، وفق ما أفاد البنتاغون في اليوم نفسه.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن 13 زورقا هجوميا سريعا للحرس الثوري الإيراني اقتربت لمسافة تقل عن 140 مترا من سبع سفن أميركية قبل ان تطلق إحدى هذه السفن ثلاثين عيارا تحذيريا على دفعتين. وهذا الحادث هو الثاني خلال أسبوعين.