بالصور والفيديو: هكذا احتفل العالم الإسلامي بعيد الفطر

القدس

تجمع آلاف المسلمين في باحات المسجد الأقصى باكراً الخميس للمشاركة في الصلاة احتفالاً بعيد الفطر ونهاية شهر الصوم. وتحل المناسبة هذا العام توازياً مع أعمل عنف عسكرية وتوتر شهدته القدس وغيرها من المدن "العربية" في إسرائيل والضفة الغربية كذلك، وما تلاه من غارات إسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، ما ينذر بحرب مفتوحة بين الطرفين.

أطفال فلسطينيون يمرحون مع مهرج في باحة الأقصى Mahmoud Illean/AP

السعودية

تجمع مؤمنون أمام الكعبة في المسجد الكبير وفي أماكن أخرى من المملكة العربية السعودية حيث أدوا صلاة عيد الفطر، خاتمين بذلك شهراً كاملاً من الصوم. واتبع المصلون تدابير صحية احترازية بهدف كبح تفشي وباء كوفيد-19.

من صلاة التراويح ABDULGHANI ESSA/AFP or licensors

مصر

في مصر حددت وزارة الأوقاف المصرية أماكن الصلاة بمناسبة عيد الفطر منذ بضعة أيام معطية الضوء الأخضر لإقامتها في المساجد الكبرى، ومنعت إقامتها في الساحات كما كان يحصل عادة بهدف الحد من انتشار الفيروس. وأقيمت صلاة في الجامع الأزهر حضرها المئات. يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أدى الصلاة صباح الخميس في مسجد الماسة في مدينة العلمين الجديدة بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

من الجامع الأزهر في القاهرة KHALED DESOUKI/AFP or licensors

إيران

أقام الإيرانيون صلاة عيد الفطر في طهران وجميع أنحاء البلاد الخميس بمناسبة انتهاء شهر رمضان. وحاول المصلون في المساجد التزام التباعد الجسدي أثناء الصلاة بينما صلّت النساء في الخارج. وعلى غرار شهر رمضان في العام الماضي، تم إلغاء صلاة الجماعة الجماعية التي قادها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في موقع الصلاة الكبير بالمدينة حيث تكافح إيران مع موجة رابعة من الوباء.

مسلمات يؤدين صلاة عيد الفطر في إيران - أرشيف AP Photo/Ebrahim Noroozi

تركيا

في تركيا مشى مسلمون الخميس في مسيرة بعد صلاة العيد ورددوا هتافات احتجاجاً على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. وجاءت التظاهرة بعد صلاة عيد الفطر في مسجد الفاتح في إسطنبول. واحتجاج الخميس هو الأحدث في سلسلة مظاهرات مماثلة في تركيا ذات الأغلبية المسلمة. وواصلت إسرائيل يوم الأربعاء هجومها العسكري العنيف على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 10 من كبار الشخصيات العسكرية في حماس وإسقاط برجين شاهقين يضمان منشآت تابعة لحركة حماس في غارات جوية.

في تركيا أيضاً حضر مئات المسلمين صلاة عيد الفطر في مسجد آيا صوفيا الشهير في إسطنبول يوم الخميس للمرة الأولى منذ إعادة تحويله إلى مسجد بشكل مثير للجدل العام الماضي.

في مسجد الفاتح في إسطنبول Emrah Gurel/AP

كوسوفو

أدى مئات المؤمنين صلاة العيد في مساحد عدة من العاصمة بريشتينا بعد أسبوع أظهر انخفاضاً ملحوظاً بأعداد المصابين بكوفيد-19. وسجلت الدولة التي 113 إصابة فقط ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 105 آلاف إصابة ونحو 2217 وفية.

في أحد شوارع بريشتينا Visar Kryeziu/AP

باكستان

أدى ملايين المسلمين الباكستانيين صلاة عيد الفطر في حقول ومساجد يوم الخميس في الوقت الذي تصارع فيه البلاد موجة ثالثة من الوباء. وكانت قواعد كوفيد-19 الصارمة سارية، لكن يمكن رؤية المصلين في مدينة كراتشي الساحلية متجمعين ويتعانقون بعد الصلاة.

بيشاور - باكستان Muhammad Sajjad/AP

وللحد من انتشار الفيروس، أغلقت السلطات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا جميع مراكز التسوق والأسواق ووسائل النقل العام الرئيسية قبل المهرجان بخمسة أيام. وكان يسمح بصلاة الجماعة في المساجد وفي الحقول المفتوحة فقط مع التباعد الاجتماعي. وأكدت باكستان أكثر من 870700 إصابة بالفسروس وسجلت رسميًا أكثر من 19300 حالة وفاة بسبب كوفيد-19، على الرغم من أن الأرقام الفعلية يعتقد أنها أعلى من ذلك.

إندونيسيا

للعام الثاني على التوالي، أبقت جائحة فيروس كورونا المساجد مغلقة وفصلت العائلات أثناء سعيهم للاحتفال بالعيد في جاكرتا الإندونيسية. والقيود المستمرة تعني أنه لم يُسمح للإندونيسيين بالسفر لزيارة أقاربهم في العيد التقليدي للوطن المعروف محلياً باسم "موديك". كما أمر حاكم جاكرتا بإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والوجهات الترفيهية - التي تزدحم عادة خلال فترة العطلة.

في شمال سومطرة الإندونيسية Binsar Bakkara/AP

وعلى الرغم من حظر الموديك، ظهر الآلاف من المصلين لأداء صلاة الفجر في مسجد الأزهر في جاكرتا. وقبل عام، ارتفعت الحالات الجديدة اليومية في إندونيسيا بأكثر من الثلث بعد العطلة. وجاءت أنماط مماثلة في أعقاب إجازات أخرى في البلاد سجلت 1.7 مليون إصابة وأكثر من 47600 حالة وفاة بسبب كوفيد-19.

الصين

أمام مسجد نيوجيه في بكين Mark Schiefelbein/AP

احتفل المسلمون في بكين الصينية بعيد الفطر في مسجد نيوجيه، أكبر وأقدم مساجد العاصمة. ويحتفل المسلمون في الصين بالعيد في ظل انتقادات دولية شديدة توجه للحكومة الشيوعية بخصوص "معاملتها" الأقلية المسلمة في البلاد. وتشير تقارير حقوقية إلى أن نحو مليون مسلم من الإيغور محتجزون في مخيمات في إقليم شينجيانغ وتوجه أصابع الاتهام إلى بكين بإجبار هؤلاء على العمل بالسخرة، بينما تتحدث تقارير أخرى عن أن الحكومة تراقب ملايين المسلمين الآخرين.