اليونان تعود للحياة مشرعة أبوابها للسياحة بعد حجر استمر سبعة أشهر

تطلق اليونان الجمعة الموسم السياحي مع عودة حرية التنقل بعد حجر استمر سبعة أشهر.

وقال وزير السياحة اليوناني هاري ثيوخاريس مع افتتاحه الموسم السياحي مساء الخميس من معبد بوسايدون الأثري قرب أثينا "نترك وراءنا غيوم الخوف السوداء".

فقد رُفع منع التنقل بين المناطق أو التوجه إلى الجزر، كذلك نظام الحصول على إذن خروج عبر الرسائل النصية القصيرة. وتعيد متاحف اليونان التي فرضت إجراءات إغلاق منذ السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر فتح أبوابها الجمعة.

وبات الشرط الوحيد لزيارة اليونان الذي يرتهن اقتصادها بالسياحة إلى حد كبير، هو الحصول على اللقاح أو اختبار لتشخيص الإصابة بكوفيد-19 سلبي النتيجة.

حماية الجزر

وباشرت الحكومة اليونانية كذلك حملة تلقيح تحضيرا للموسم السياحي ولا سيما في الجزر. وقال وزير السياحة "ستكون كل الجزر محمية بحلول نهاية حزيران/ يونيو. وقد تم التلقيح في ثلث الجزر". وتلقى أكثر من 3,8 ملايين شخص جرعة على الأقل من اللقاح في بلد يعد 11 مليون نسمة.