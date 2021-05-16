قتيلان وعشرات الجرحى بانهيار مدرج داخل كنيس غرب القدس

أسفر انهيار مدرجات داخل كنيس يهودي غرب القدس مساء الأحد عن قتيلين وعدد كبير من المصابين، الأمر الذي يذكر بالمأساة الأخيرة التي وقعت على جبل ميرون (الجرمق)، وفق ما نقلت السلطات المحلية.

وكان مئات اليهود المتدينين تجمعوا لإحياء عيد شافوعوت في الكنيس داخل مستوطنة جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة، عندما انهار قسم من المدرجات تحت أقدامهم.

وقال متحدث باسم جمعية نجمة داود الحمراء، إن نحو ستين شخصا اصيبوا، جروح خمسة منهم بالغة، جراء الحادث في المنشأة التي لا تزال "قيد البناء".

وأشارت الشرطة الاسرائيلية إلى مقتل شخصين. وأورد قائد شرطة القدس دورون تورغيمان من المكان "الصلاة كانت محظورة في هذا المبنى".

وأظهرت مشاهد أولى بثتها وسائل الاعلام الاسرائيلية عشرات الرجال متجمعين في عمق الكنيس وهم يؤدون الصلاة، قبل أن تنهار المدرجات في لحظات وتقذف الموجودين على الأرض.

وكتب وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس عبر تويتر "قلبي مع ضحايا كارثة جفعات زئيف. ان قوات الجيش باشراف قيادة الجبهة الداخلية والقوات الجوية تجهد للمساعدة في عملية الإجلاء. اصلي لسلامة الجرحى".

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر من تدافع هائل اسفر عن 45 قتيلا بينهم أطفال، خلال زيارة حج كان يشارك فيها آلاف اليهود المتدينين على جبل ميرون (الجرمق) في شمال إسرائيل.