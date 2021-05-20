آخر الأخبار والمستجدات بشأن التصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين
قتل سبعة فلسطينيين من بينهم رجل معوق وزوجته الحامل وابنتهما البالغة 3 سنوات الأربعاء في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة فيما توفي ثامن متأثرا بإصابته على ما ذكرت وزارة الصحة المحلية. وبذلك ترتفع حصيلة التصعيد العسكري بين الإسرائيليين والفلسطنيين المستمرة لليوم العاشر إلى 232 قتيلا على الأقل في صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة بينهم 65 طفلا و1710 جرحى و12 قتيلاً في إسرائيل.
الفلسطينيون والإسرائيليون يتبادلون الاتهام في الأمم المتحدة بارتكاب "إبادة"
ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 232 بعد مقتل خمسة فلسطينيين
غوتيريش يؤكد أن استمرار إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين "غير مقبول"
المستشارية الألمانية: ميركل وعباس يدعمان الجهود "لوقف سريع لإطلاق النار"
مسؤولون: مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر سيجتمع مساء الخميس لبحث وقف لإطلاق النار
جهود دبلوماسية صينية
عدة صواريخ من قطاع غزة تستهدف مدينتي بئر السبع وعسقلان
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان مدينة بئر السبع من قصف صاروخي قادم من قطاع غزة
🚨ROCKET ATTACK: Sirens sounding in the city of Beersheba🚨— Israel Defense Forces (@IDF) May 20, 2021
الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات ضد أنصار حماس في الضفة الغربية
أكد نادي الأسير الفلسطيني لوكالة فرانس برس اعتقال الجيش الإسرائيلي فجر الخميس العشرات من مسؤولي وأنصار حركة حماس الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب النادي فإن الاعتقالات شملت 62 من أنصار الحركة الإسلامية في الضفة الغربية.
وقال النادي إن من بين المعتقلين القيادي في الحركة في الضفة الغربية نايف الرجوب والمتحدث باسم كتلة حماس الانتخابية علاء حميدات من مدينة نابلس والمرشح عن الحركة في الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض إجراؤها في 22 أيار/مايو الجاري محمد القزاز من الخليل.
وبحسب نادي الأسير اعتقل الجيش الاسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين اللذين شهدا تصعيدا عنيفا 1800 شخص من جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والوسط العربي داخل إسرائيل. وأوضح نادي الأسير أن نسبة الاعتقالات الراهنة هي "الأعلى منذ عام 2015 من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها".
وقال نادي الأسير إن غالبية المعتقلين "لا سيما في القدس والداخل (الوسط العربي داخل إسرائيل) تم الافراج عنهم بشروط، في حين تم الإبقاء على معتقلي الضفة الغربية".
ونادي الأسير الفلسطيني جمعية أهلية محلية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم 543 يقضون أحكاما مؤبدة. ومن جملة الأسرى هناك 170 طفلا، وأربعون امرأة.
منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى 7 ملايين دولار لتمويل الاحتياجات الصحية الطارئة في الأراضي الفلسطينية
قدّر المكتب الاقليمي لدول شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في بيان الخميس، التمويل المطلوب للاستجابة الصحية الطارئة في الأراضي الفلسطينية بسبعة ملايين دولار خلال الستة أشهر المقبلة.وقال البيان "احتياجات التمويل: 7 ملايين دولار لتمكين الاستجابة الشاملة للطوارئ في الأشهر الستة المقبلة ... عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على الاحتياجات ذات الأولوية في قطاع غزة".
وأفاد البيان بأنه في الفترة من 7 إلى 19 أيار/مايو، "تم الإبلاغ عن 227 حالة وفاة و1620 إصابة في قطاع غزة، و27 حالة وفاة وجرح 6772 شخصًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".وأضاف "أُصيب ما لا يقل عن 42 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتضررت 24 مستشفى وعيادة".