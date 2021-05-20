آخر الأخبار والمستجدات بشأن التصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين

الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات ضد أنصار حماس في الضفة الغربية

أكد نادي الأسير الفلسطيني لوكالة فرانس برس اعتقال الجيش الإسرائيلي فجر الخميس العشرات من مسؤولي وأنصار حركة حماس الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب النادي فإن الاعتقالات شملت 62 من أنصار الحركة الإسلامية في الضفة الغربية.

وقال النادي إن من بين المعتقلين القيادي في الحركة في الضفة الغربية نايف الرجوب والمتحدث باسم كتلة حماس الانتخابية علاء حميدات من مدينة نابلس والمرشح عن الحركة في الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض إجراؤها في 22 أيار/مايو الجاري محمد القزاز من الخليل.

وبحسب نادي الأسير اعتقل الجيش الاسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين اللذين شهدا تصعيدا عنيفا 1800 شخص من جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والوسط العربي داخل إسرائيل. وأوضح نادي الأسير أن نسبة الاعتقالات الراهنة هي "الأعلى منذ عام 2015 من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها".

وقال نادي الأسير إن غالبية المعتقلين "لا سيما في القدس والداخل (الوسط العربي داخل إسرائيل) تم الافراج عنهم بشروط، في حين تم الإبقاء على معتقلي الضفة الغربية".

ونادي الأسير الفلسطيني جمعية أهلية محلية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم 543 يقضون أحكاما مؤبدة. ومن جملة الأسرى هناك 170 طفلا، وأربعون امرأة.