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غزة

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آخر الأخبار والمستجدات بشأن التصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين

بقلم:  يورونيوز
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قصف إسرائيلي استهدف رفح في قطاع غزة
قصف إسرائيلي استهدف رفح في قطاع غزة   -   حقوق النشر  أ ف ب
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قتل سبعة فلسطينيين من بينهم رجل معوق وزوجته الحامل وابنتهما البالغة 3 سنوات الأربعاء في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة فيما توفي ثامن متأثرا بإصابته على ما ذكرت وزارة الصحة المحلية. وبذلك ترتفع حصيلة التصعيد العسكري بين الإسرائيليين والفلسطنيين المستمرة لليوم العاشر إلى 232 قتيلا على الأقل في صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة بينهم 65 طفلا و1710 جرحى و12 قتيلاً في إسرائيل.

19:23

الفلسطينيون والإسرائيليون يتبادلون الاتهام في الأمم المتحدة بارتكاب "إبادة" 

تبادل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد اردان الاتهامات الخميس بارتكاب "إبادة" بحق شعبيهما خلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال الدبلوماسي الإسرائيلي إنه "في نقاش اليوم، لا نرى دفاعا عن الأهداف الموضوعة للأمم المتحدة، بل نرى عدم مبالاة بوثيقة حماس السياسية التي، مثل النازيين، متورطة في إبادة الشعب اليهودي". من جهته، قال الوزير الفلسطيني "كيف يتسابق البعض لاصدار بيانات الإدانة إذا قُتل إسرائيلي واحد ويبقى صامتا على إبادة عائلات فلسطينية بأكملها؟". 
17:56

 ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 232 بعد مقتل خمسة فلسطينيين 

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ العاشر من أيار/مايو الجاري إلى 232 بعد مقتل خمسة أشخاص الخميس. وتشمل الحصيلة الرسمية للوزارة 65 طفلا و39 سيدة بالإضافة إلى 1900 إصابة بجروح مختلفة. وعلى الجانب الإسرائيلي أكدت السلطات مقتل 12 شخصا وجرح 336 آخرين جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. 
16:36

غوتيريش يؤكد أن استمرار إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين "غير مقبول" 

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس إن استمرار إطلاق النار بين الاسرائيليين والفلسطينيين "غير مقبول"، مضيفاً أنّ "الاشتباكات يجب أن تنتهي على الفور". وقال "لقد صدمت بشدة لاستمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة" والذي أسفر عن مقتل 230 فلسطينيًا، من بينهم 65 طفلا. وأضاف أن "استمرار إطلاق الصواريخ العشوائية من قبل حماس وجماعات مسلحة أخرى على تجمعات سكانية في إسرائيل ... غير مقبول أيضا".
16:33

المستشارية الألمانية: ميركل وعباس يدعمان الجهود "لوقف سريع لإطلاق النار" 

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اتصال هاتفي الخميس أنهما يؤيدان الجهود "لوقف سريع لإطلاق النار" في المواجهات في الشرق الأوسط. وقال الناطق باسم المستشارة الألمانية شتيفان سايبرت إن "المستشارة ميركل والرئيس عباس اتفقا على أن المبادرات لوقف سريع لإطلاق النار يجب أن تلقى دعما"، موضحا أن ميركل "شددت على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية من قطاع غزة".
16:01

مسؤولون: مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر سيجتمع مساء الخميس لبحث وقف لإطلاق النار 

أكدت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل سيجتمع مساء الخميس لبحث وقف محتمل لإطلاق النار بعد أحد عشر يوما على التصعيد الدامي مع الفصائل المسلحة في قطاع غزة. ويأتي اجتماع بنيامين نتانياهو والمسؤولين الأمنيين في إسرائيل في الوقت الذي تتكثف فيه المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع الذي خلف 230 قتيلا فلسطينيا و12 قتيلا في إسرائيل. 
15:44

جهود دبلوماسية صينية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن مبعوثها للشرق الأوسط جاي جون تحدث مع مسؤولين فلسطينيين ومصريين وسيتواصل مع ممثلين لإسرائيل وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأضاف المتحدث تأكيد جون على دعم الصين للفلسطينيين ولحل الدولتين. وقال إن الصين تريد استضافة مباحثات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني كما عبر عن استعداد بكين لتوفير مساعدات إنسانية للفلسطينيين.
14:56

عدة صواريخ من قطاع غزة تستهدف مدينتي بئر السبع وعسقلان 

14:55

الجيش الإسرائيلي يحذر سكان مدينة بئر السبع من قصف صاروخي قادم من قطاع غزة

13:53

الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات ضد أنصار حماس في الضفة الغربية

أكد نادي الأسير الفلسطيني لوكالة فرانس برس اعتقال الجيش الإسرائيلي فجر الخميس العشرات من مسؤولي وأنصار حركة حماس الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة.  وبحسب النادي فإن الاعتقالات شملت 62 من أنصار الحركة الإسلامية في الضفة الغربية. 

وقال النادي إن من بين المعتقلين القيادي في الحركة في الضفة الغربية نايف الرجوب والمتحدث باسم كتلة حماس الانتخابية علاء حميدات من مدينة نابلس والمرشح عن الحركة في الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض إجراؤها في 22 أيار/مايو الجاري محمد القزاز من الخليل. 

وبحسب نادي الأسير اعتقل الجيش الاسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين اللذين شهدا تصعيدا عنيفا 1800 شخص من جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والوسط العربي داخل إسرائيل. وأوضح  نادي الأسير أن نسبة الاعتقالات الراهنة هي "الأعلى منذ عام 2015 من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها". 

وقال نادي الأسير إن غالبية المعتقلين "لا سيما في القدس والداخل (الوسط العربي داخل إسرائيل) تم الافراج عنهم بشروط، في حين تم الإبقاء على معتقلي الضفة الغربية". 

ونادي الأسير الفلسطيني جمعية أهلية محلية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين في السجون الإسرائيلية. 

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم 543 يقضون أحكاما مؤبدة. ومن جملة الأسرى هناك 170 طفلا، وأربعون امرأة. 

13:25

منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى 7 ملايين دولار لتمويل الاحتياجات الصحية الطارئة في الأراضي الفلسطينية

قدّر المكتب الاقليمي لدول شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في بيان الخميس، التمويل المطلوب للاستجابة الصحية الطارئة في الأراضي الفلسطينية بسبعة ملايين دولار خلال الستة أشهر المقبلة.وقال البيان "احتياجات التمويل: 7 ملايين دولار لتمكين الاستجابة الشاملة للطوارئ في الأشهر الستة المقبلة ... عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على الاحتياجات ذات الأولوية في قطاع غزة".

وأفاد البيان بأنه في الفترة من 7 إلى 19 أيار/مايو، "تم الإبلاغ عن 227 حالة وفاة و1620 إصابة في قطاع غزة، و27 حالة وفاة وجرح 6772 شخصًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".وأضاف "أُصيب ما لا يقل عن 42 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتضررت 24 مستشفى وعيادة".

المصادر الإضافية • أ ف ب