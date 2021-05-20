ظهور مرض مميت نتيجة الإفراط في استخدام أدوية مكافحة كوفيد-19 في الهند

قالت السلطات الهندية الخميس إن الآلاف أصيبوا بداء الفطر العفني ويعرف باسم الفطر الأسود في جميع أنحاء الهند التي تكافح موجة كوفيد-19 أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص في الشهر الماضي.

وأعلنت السلطات إنشاء أجنحة خاصة في مستشفيات بالعاصمة الهندية نيودلهي لمحاربة المرض - النادر في الأحوال العادية - مع انتشار هذه العدوى المهددة للحياة بين مرضى مصابين بفيروس كورونا.

يقول بعض الأطباء إن الاستخدام المفرط للأدوية المعروفة باسم الستيرويدات لمكافحة فيروس كورونا يقف وراء تفشي الإصابة بالفطر الأسود.

وعادة ما يصيب هذا المرض من يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويتسبب في إسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

ويؤدي هذا المرض إلى وفاة أكثر من 50 في المائة من المصابين به في غضون أيام. وفي بعض الحالات، يقوم الجراحون بإزالة العينين والفكين العلويين لوقف انتشار العدوى.

وقال وزير الصحة الهندي لاف أجاروال في رسالة إلى حكومات الولايات إن هذا المرض أصبح يمثل تحديا جديدا لمرضى كوفيد-19 الذين يعالجون بالستيرويدات ومن يعانون سابقا من مرض السكري.

وقال في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز يوم الخميس إن "هذه العدوى الفطرية تؤدي إلى إطالة فترات الاعتلال وزيادة الوفيات بين مرضى كوفيد-19".

ولم يذكر عدد الإصابات بمرض الفطر الأسود على مستوى البلاد غير أن تقارير إعلامية أفادت أن ولاية ماهاراشترا التي تعد من أكثر الولايات تضررا من موجة فيروس كورونا الثانية تحدثت عن رصد 1500 حالة، بالإضافة إلى ظهور أكثر من 200 حالة في مستشفيات نيودلهي مع وجود العشرات في قوائم انتظار للحصول على سرير.

وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الهندية بطلبات من أقارب مرضى داء الفطر الأسود يطلبون المساعدة في العثور على الأدوية. وأعلنت ولايتا راجستان وتيلانغانا عن انتشار وباء الفطر الأسود فيهما. فيما أبلغت ولاية ماهاراشترا وحدها عن أكثر من 2000 حالة.

لم تتمكن السلطات من تحديد عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض الفطري منذ أن تعرضت لموجة الفيروس التاجي الحالية قبل ستة أسابيع.

مُسببات المرض

ينتج مرض الفطر الأسود عن كائنات تُسمى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد. والعفنيات موجودة بشكل طبيعي في التربة والمواد العضوية المتحللة، ولكن بمجرد دخولها جسم الإنسان يمكن أن تصيب الجيوب الهوائية خلف الجبهة والأنف وعظام الوجنتين وبين العينين والأسنان.

يقول بعض الأطباء إنه تم بدافع الهلع الإفراط في استخدام الستيرويدات لمكافحة كوفيد-19 مما ساعد على انتشار الفطريات السوداء.

وأكثر المعرضين للإصابة بهذا الداء هم مرضى كورونا المصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة. فالعديد من الأدوية المستخدمة لمحاربة فيروس كورونا تثبط جهاز المناعة في الجسم الذي يحارب عادة العدوى الفطرية. ويعد انتشار مرض السكري في الهند من بين أعلى المعدلات في العالم.

وأعلنت الهند يوم الخميس اكتشاف 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أي أعلى قليلا من اليوم السابق وإن ظلت الحالات دون مستوى 400 ألف حالة الذي تجاوزته في بداية هذا الشهر.

وبلغ إجمالي الإصابات 25.77 مليون حالة تحتل بها الهند المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة. وزاد إجمالي الوفيات 3874 حالة إلى 287122 وفاة.