بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد بطلا للمرة الأولى منذ 2014

توج أتلتيكو مدريد بطلاً للدوري الإسباني في كرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2014 والحادية عشرة في تاريخه بفوزه على مضيفه بلد الوليد 2-1 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة السبت.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 86 نقطة مقابل 84 لجاره ريال مدريد بطل الموسم الماضي والفائز على فياريال 2-1.

ويدين أتلتيكو بالفوز إلى مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريس الذي سجل له هدف الفوز في الدقيقة 67 رافعاً رصيده الى 21 هدفاً هذا الموسم، بعد أن تخلف فريقه بهدف سجله أوسكار بلانو (18)، ثم عادل الأرجنتيني أنخل كوريا النتيجة لأتلتيكو (57).

وكان مهاجم برشلونة السابق سواريس (33 عاماً) انتقل إلى صفوف أتلتيكو مطلع الموسم الماضي بعد رفض النادي الكتالوني تجديد عقده.

وكان اللقب انحصر بين قطبي العاصمة الإسبانية بعد خروج برشلونة من الصراع الثلاثي في المرحلة قبل الأخيرة، وكان أتلتيكو يملك مصيره بيده لأنه كان يبتعد على منافسه المباشر بنقطتين.

واستحق أتلتيكو بقيادة مدربه الفذ الأرجنتيني دييغو سيميوني التتويج باللقب لأنه لم يتخل عن الصدارة منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت حتى أنه تقدم بفارق شاسع في إحدى مراحل الدوري قبل أن يتقلص في الأسابيع الأخيرة.

أما ريال مدريد، فتخلف بدوره أمام فياريال بهدف سجله يريمي بينو (20)، قبل أن يرد بهدفين في الدقائق الأخيرة بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة (87) والكرواتي لوكا مودريتش (90+2).

في المقابل، عاد برشلونة بالفوز من أرض التشي بهدف وحيد سجله الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 81، علماً بأن الفريق الكتالوني خاض المباراة من دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غادر إلى بلاده في إجازة مبكرة.