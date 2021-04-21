أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان يعلنان انسحابهما من مشروع الدوري السوبر الأوروبي

أعلن أتلتيكو مدريد الاسباني الاربعاء في بيان انسحابه من مشروع الدوري السوبر الأوروبي، لينضم بالتالي إلى الأندية الإنجليزية الستة وإنتر ميلان الإيطالي في هذه الخطوة.

وجاء في بيان صادر على موقع نادي العاصمة أن "مجلس الإدارة الذي اجتمع صباح الاربعاء قرر إبلاغ رسميًا الدوري السوبر ومؤسّسيه قراره بعدم جعل عضويته في المشروع رسمية".

وانضم إنتر الإيطالي إلى سبحة المنسحبين من المشروع وجاء في بيان صادر على موقع نادي مدينة ميلانو الأربعاء "يؤكد نادي إنترناتسيونالي ميلانو أنه لم يعد جزءا من مشروع الدوري السوبر".

وتابع متصدر الدوري الإيطالي راهنا والباحث عن لقبه الأول في "سيري أ" منذ 2010 "نحن ملتزمون دوماً بتقديم أفضل تجربة للجماهير. مشاركتنا مع جميع أصحاب المصلحة لتحسين صناعة كرة القدم لن تتغير أبدا".

ختم النادي الأزرق والأسود المملوك صينيا والذي أصبح أول ناد إيطالي يعلن انسحابه "تطلع لمواصلة العمل مع المؤسسات وجميع أصحاب المصلحة من أجل مستقبل الرياضة التي نحبّ".

وأعلن إي سي ميلان الإيطالي الأربعاء أنه أحاط علماً برفض الجماهير مسابقة الدوري السوبر الاوروبية الانفصالية عن دوري الأبطال، لكنه اعتبر "أن التطور ضروري للتقدم".

وقال النادي اللومباردي في بيان "التغيير ليس سهلا (...) لكن الأصوات ومخاوف المشجعين حول العالم حيال مشروع الدوري السوبر كانت قوية وواضحة، ويجب أن يظل نادينا حساساً ومنتبهاً لرأي عشاق هذه الرياضة الرائعة".

ومن بين الأندية الـ12 التي أعلنت انشقاقها، بقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي.