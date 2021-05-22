فيديو: زلزالان عنيفان يضربان الصين

ضرب زلزال بلغت قوته 7,4 درجات الجزء الجنوبي من مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين في وقت مبكر من صياح اليوم السبت، بعد ساعات من وقوع زلزال آخر بالقرب من الحدود مع ميانمار، بلغت قوته 6.4 درجات، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين.

وضرب الزلزال الثاني هاة بعد نحو ألف كيلومتر شمال الزلزال الأول، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية، إذ انحصرت الخسائر بالماديات حيث لحقت أضرار بالطرق في مقاطعة مادو.

واستمرت الهزات الارتدادية حتى صباح يوم السبت، وسجلت إدارة الزلازل في الصين عدة هزات أصغر، بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي الصيني. ووذكر مكتب الزلازل في مقاطعة يوننان أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات تحت سطح الأرض شمال غربي مدينة دالي.

تسبب الزلزال في هزة قوية حول دالي، لكن التقارير الإخبارية الصينية أظهرت أضراراً قليلة نسبياً. وبحسب مسؤول في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزالين غير مرتبطين.

وكان أسوأ زلزال ضرب الصين في السنوات الأخيرة حدث في 2008 حيث ضرب الجزء الغربي الجبلي من مقاطعة سيتشوان شمال يونان، ما أسفر عن مقتل نحو 90 ألف شخص.