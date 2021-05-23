ميانمار: العشرات من الجنود ورجال الشرطة يلقون حتفهم على أيدي المسلحين المتمردين

أعلن متمردون في ميانمار أن العشرات من أفراد قوات الأمن قتلوا الأحد إثر اشتباكات دامية في الأطراف الشرقية للبلاد التي شهدت انقلابا قبل عدة أشهر.

وتعيش البلاد حالة من الفوضى منذ الانقلاب في شباط/فبراير، حيث يستخدم الجيش القوة لقمع المعارضة. وارتفع عدد القتلى المدنيين إلى 815 شخصا على الأقل، وفقا لمرصد محلي.

ودفع العنف البعض في الحركة المناهضة للمجلس العسكري لتشكيل ما يسمى "قوة الدفاع الشعبي" في بلداتهم، تتكون من مدنيين يقاتلون قوات الأمن بأسلحة محلية الصنع.

ووقعت اشتباكات في شرق ميانمار خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما في بلدة ديموسو بولاية كاياه، وفي ولاية شان المجاورة. وقال ثيت واي (اسم حركي) الذي يبلغ من العمر 29 عاما، وهو عنصر في قوات الدفاع الشعبي إن 20 شرطيا على الأقل لقوا حتفهم الأحد عندما استولى المسلحون على مركز للشرطة في بلدة موبييل بولاية شان شرق العاصمة نايبيداو.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن مركز الشرطة أحرق كما اعتقل مقاتلون من المتمردين أربعة من أفراد قوات الأمن. وأوضح ثيت واي "اليوم هو يوم الفتح". وأردف "لكنني قلق أيضا لأننا رأينا ضربات جوية ودبابات اليوم. لديهم أسلحة أفضل بكثير منا".

وأضاف أن جيش ميانمار شن غارات جوية بطائرة هليكوبتر في المساء على بلدة ديموسو بولاية كاياه الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوبا. وذكر مقاتل مدني آخر في ديموسو أن 13 جنديا على الأقل قتلوا بينما أصيب أربعة من عناصره.

وقال "كنا نعتزم الاستيلاء على مركز الشرطة الخاص بهم، لكنهم استخدموا الضربات الجوية ولم نتمكن من منع شاحنات التعزيز الخاصة بهم من دخول البلدة".

واستمر القتال ليل الأحد، بحسب زعيم بارز في الحزب التقدمي الوطني الكارين، وهي جماعة عرقية مسلحة تتخذ من ولاية كاياه معقلا لها. وأكد أن الجيش يستخدم الدبابات والمروحيات وقذائف الهاون في ديموسو ولويكاو عاصمة ولاية كاياه.

في غضون ذلك، أجرى القائد العسكري مين أون هلاينغ، الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي من السلطة في انقلاب، مقابلة لمدة ساعتين مع محطة "فينيكس" التلفزيونية التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا، لكن اللقاء لم يُعرض بشكل كامل بعد.

وفي مقتطف نُشر الأحد، قدم الزعيم العسكري تطمينات للمستثمرين الصينيين بعد سلسلة من هجمات إحراق المصانع في العاصمة التجارية رانغون. وقال "مواطنونا لا يكرهون الصين". وأضاف "حدث ذلك لأسباب سياسية".

ولم تُشاهد أونغ سان سو تشي علنا منذ أن وُضعت قيد الإقامة الجبرية. ووجهت إليها سلسلة من التهم الجنائية، بما في ذلك انتهاك القيود لمنع تفشي فيروس كورونا خلال الحملة الانتخابية العام الماضي وحيازة أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة. ومن المتوقع أن تمثل أمام المحكمة الاثنين للمرة الأولى، بعد أسابيع من التأخير في مسار قضيتها.