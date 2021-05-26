أروع الوجهات السياحية في أنغولا بانتظار مستكشفيها

من السواحل الساحرة إلى الأراضي الخصبة والممرات المائية الرائعة، تدرك أنغولا إمكاناتها السياحية. في جولة هذا اليوم من برنامج" اكسبلور أنغولا"، نبدأ برحلة إلى صحراء ناميب الشاسعة، في الجنوب الغربي. من بعد، إلى الداخل، سنستكشف مقاطعة كواندو كوبانغو حيث الطبيعة الغنية،. تغذي أنهارها دلتا أوكافانغو المعروفة عالمياً.

طبيعة رائعة

تمتد صحراء ناميب من أنغولا، عبر ناميبيا، إلى كالاهاري في جنوب إفريقيا. إنه إنجاز رائع للطبيعة.

في الجزء الأنغولي، يمكن التعرف على القبائل المحلية. بالنسبة للسكن، النزل البيئية والتخييم الفاخر بانتظاركم.

حين نتوجه إلى الداخل سنجد شيئاً فريداً ... الأراضي الخصبة والممرات المائية والحياة البرية. تصب أنهار كواندو كوبانغو في دلتا أوكافانغو، واحدة من آخر الأراضي البرية الرطبة.

أمضى فريق مشروع ناشيونال جيوغرافيك أوكافانغو سنوات لتكوين صورة علمية. بالنسبة إلى دعاة حماية البيئة، يعتبر كواندو كوبانغو مكاناً خاصاً.

"أعتقد أنني وجدت المكان الذي أريد الاستقرار فيه بقية حياتي. إنه مكان هادئ جداً وأرى الكثير من الإمكانات في هذا المجال للسياحة "، يقول ستيفان فان ويك، ناشط للحفاظ على البيئة.

أنغولا- طبيعة رائعة euronews

مغامرة بالدفع الرباعي

بعد ذلك، سنعود إلى الساحل في مغامرة مثيرة بالدفع الرباعي. سنستمتع ببعض مناظر مع مجموعة من سائقي الدراجات النارية. وسننتهي في لوبيتو في قطار مميز للغاية.

نتوجه إلى أماكن خاصة، قد تفوتكم بخلاف ذلك. ينتهي المشاركون المتحمسون حيث يلتقي نهر أونزوا بالمحيط تقريباً.

"من يحب الطبيعة، وشق الطرق الوعرة، أنغولا بلد مثالي، وجيد من جميع الجوانب"، يقول ألفريدو أوليفيرا، قائد رحلة الدفع الرباعي.

مغامرة بالدفع الرباعي euronews

استكشاف أنغولا على عجلتين وسيلة رائعة ايضاَ

يمكن التعرف على أنغولا باستخدام الدراجة الهوائية أيضاً حيث نتوقف في أماكن رائعة، مثل ميرادورو أوفرلووك.

أنغولا هي في الواقع قوة، سر خفي في السياحة الأفريقية الإقليمية خورخي كوستوديو دي ألميدا رئيس الجمعية العامة، أميغوس دا بيكادا

"في البلد ساحل هائل، إنه بلد جذاب ... في الحقيقة أنغولا قوة، سر خفي في السياحة الأفريقية الإقليمية"، يقول خورخي كوستوديو دي ألميدا، رئيس الجمعية العامة، أميغوس دا بيكادا.

بعد جولة باستخدام الدراجة الهوائية، ليلة في نزل فاخر. يقدم مبانغا ملاذاً ريفياً جميلاً، والجو رائع في المساء.

جولة يمكن من خلالها الالتقاء بالسكان المحليين euronews

استكشاف أنغولا بالقطار

القطار وسيلة أخرى لاستكشاف أنغولا ورؤية جمال المناظر على الطرق الجديدة للمحيطين. إنها أول خدمة ركاب تنطلق من دار السلام في تنزانيا إلى لوبيتو في أنغولا.

"من شرق إفريقيا إلى غربها، هذا أمر خاص جداً ... كان الاستقبال في أنغولا رائعاً"، تقول دافني مابالا، مديرة القطار.

"كانت رحلة رائعة، 15 يوماً، كل شيء كان جديداً ومختلفاً، أنا معجبة جداً بجمال أنغولا"، تقول ديانا بوكانان، راكبة في القطار.

أنغولا بلد ذو ألف وجه وبمغامرات لا مثيل لها ولقاءات لا تُنسى. إنه بانتظار مُستكشفيه.