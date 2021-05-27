هل سيسمح فيسبوك وانستغرام للمستخدمين بإخفاء عدد علامات الإعجاب على منشوراتهم؟

أعلنت منصتا فيسبوك وانستغرام عن مخطط لإضافة ميزة تسمح للمستخدمين بوقف عرض أرقام علامات "الإعجاب" على منشوراتهم، ما يحررهم من السعي لتحقيق مكانة معينة من خلال رضى الآخرين.

وستوفر المنصتان للمستخدمين امكانية وقف تعداد علامات الإعجاب بشكل كامل أو الابقاء عليها لأنفسهم فقط، وفق رئيس انستغرام آدم موسيري. وقال موسيري في بيان "سيكون بامكان الناس تقرير ما إذا كانوا يريدون أن يروا عدد علامات الإعجاب أم لا".

وأضاف أن الأدوات التي ستتم إضافتها ستسمح للمستخدمين بوقف زر "علامة الإعجاب" سواء على المشاركات الفردية أم غيرها.

وتوقع موسيري أن يكون صنّاع المحتوى الصغار الذين يحاولون كسب المعجبين الأكثر نفورا من اخفاء عدادات علامات الإعجاب، لأنهم عادة يسعون الى تعزيز شعبيتهم من خلال إظهار عدد الأشخاص المؤيدين لمنشوراتهم.

وأظهر اختبار أولي لهذه الخاصية أن عدد مشاركات بعض الاشخاص ازدادت بعدما أزيل احتمال ان يتم الحكم على منشوراتهم من خلال الجمهور، وفق موسيري.

وسبق لمنصة انستغرام ان سمحت لمستخدميها بإخفاء عدد "علامات الإعجاب".

وقال متحدث باسم فيسبوك في نيسان/أبريل "عام 2019 بدأنا إخفاء عدد الاعجابات لمجموعة صغيرة من الناس لفهم ما إذا كان ذلك يخفف بعض الضغط عند النشر على انستغرام". وأضاف "وجد بعض الأشخاص هذا مفيدا ولكن البعض ظل راغبا برؤية مثل هذه الأعداد حتى يتمكنوا من تتبع ما هو رائج".

ويشير خبراء إلى أن أعداد علامات الاعجابات على الشبكات الاجتماعية وما يمكن ان ترمز له على صعيد مكانة أو قيمة الأشخاص تثير مخاوف تتعلق بالصحة العقلية.

ويقول بعضهم إن السعي لحصد "علامات الإعجاب" بنهم يمكن أن يسبب إدمانا وأن تكون له آثار مدمرة خاصة في أوساط الشباب.

وقال فيسبوك إنه يعمل مع مختصين لفهم كيف يمكن لبعض التعديلات مثل ميزة إخفاء عدد الاعجابات المتوافرة على انستغرام أن تدعم رفاه المستخدمين، مع اتاحة ادوات تحكم لكيفية انخراطهم في استخدام الشبكات الاجتماعية.