إنه تأمل في الزمن، من التهور إلى خيبة الأمل.

تسطع أول خطابة لهاندل "انتصار الزمن والحقيقة" في مهرجان العنصرة في سالزبورغ.

تكشف الخطابة الأولى لهاندل " "انتصار الزمن والحقيقة"- Il Trionfo del Tempo e del Disinganno" عن إبداعها في مهرجان العنصرة في سالزبورغ.

نسخة هذا العام مخصصة لروما، مسقط رأس مديرتها الفنية سيسيليا بارتولي.

سيسيليا بارتولي euronews

"أردت أن أشيد بمدينتي، مدينتي روما والمدينة الخالدة، وأن أشيد أيضاً بمؤلف موسيقي كبير مثل هاندل الذي وصل إلى روما في سن التاسعة عشرة وهناك كتب أوراتوريو"، تقول الميزو سبرانو سيسيليا بارتولي.

"يمكن أن نرى تقريباً ما شعر به هاندل حين وصل إلى روما، هذه المدينة الباروكية، أنماط مختلفة، وأخيراً في الموسيقى هناك كل هذه الطاقة."

"اللغة الموسيقية غنية جداً بالفروق الدقيقة. هاندل هو شكسبير الموسيقى. بوسائله الموسيقية يستطيع أن يُعبر عن كل ما تريد تمثيله على المسرح "، يقول جيانلوكا كابوانو، قائد الفرقة.

عذابات الروح الشرية

يستكشف هذا العمل القوي الذي ألف عام 1707 عذابات الروح البشرية.

"الخطابة كلها، درس في الفلسفة بين الجمال واللذة والحقيقة والزمن. هذا يعني ما هو أهم شيء في الحياة بعد كل شيء"، تقول سيسيليا بارتولي.

تسعى الشخصيات المجازية "الزمن وخيبة الأمل"لإقناع الجمال بالتخلي عن المتعة من أجل قيم أكثر ديمومة.

تجسد سيسيليا بارتولي دور المتعة الشيطانية.

"هناك جملة أقولها: " Il tempo semper all'uomo e ingrato oggetto " الوقت جاحد، لأننا حين نحتاج إلى الوقت، لا نجده "، تقول سيسيليا بارتولي.

"أعتقد أنها قطعة مهمة للغاية. إنه عصرنا بعض الشيء. عصر مهووس بالشباب والنجاح. أعتقد أنه من المهم أن يجد كل واحد منا طريقة للعيش لكي يكون دون مراعاة آراء الآخرين. من الصعب جداً القيام بذلك. أعتقد أنه الموضوع الرئيسي لهذا العمل"، يقول المخرج روبرت كارسن.

"خطابة " انتصار الزمن والحقيقة euronews

درس في الحياة

في " اترك الشوكة "، درس في الحياة. إنها الحياة الحقيقية، الاستمتاع بالحياة، في الأشياء التي نقوم بها لأنه، في النهاية، سنتقدم في السن. لذا فإن الأمر يتعلق بالمتعة حقاً، لكن في الأشياء الصغيرة أيضاً، ليس بالضرورة في الأشياء الكبيرة. أعتقد أن هذا صحيح. إنها لحظة نعمة "، تقول سيسيليا بارتولي.

تظهر خطابة "انتصار الزمن والحقيقة"على ملصق المهرجان الصيفي للموسيقى في سالزبورغ أيضاً، للفترة ما بين 4 -17 آب / أغسطس.