"شغف التجوال" يطغى على أمسيات أوركسترا فيينا الفيلهارمونية الصيفية

في هذه الحلقة من ميوزيكا نأخذكم في رحلة موسيقية حول العالم خلال أمسية صيفية، مع أوركسترا فيينا الفيلهارمونية.

يقول قائد الأوركسترا دانييل هاردينغ إنه بعد عام من قيود السفر وعدم القدرة على الحركة وزيارة البلدان الأخرى وخوض تجارب مختلفة، قرروا الاستعانة بالموسيقى للتذكير بمدى جمالها. اختاروا برنامجًا موسيقياً مع ملحنين من جميع أنحاء أوروبا، ومن الولايات المتحدة، وروسيا، وفي النهاية حتى تجاوزوا كوكبنا، فبفضل غوستاف هولست، نذهب إلى كوكب المشتري، الذي يوصف بأنه جالب البهجة.

عازف البيانو الروسي الألماني إيغور ليفيت يعزف موسيقى رابسودي باغانيني لسيرجي رحمانينوف في قصر شونبرون في فيينا، يقول ليفيت: "هناك بعض المقاطع الطريفة هنا وهناك لكنها قاتمة إلى حد ما ... كلنا نعرف التنويع الثامن عشر للمقطوعة، المشهور جدا والمفعم بالحب والجرأة والعاطفة ... في المجمل القطعة لماحة ولكن ليس بالمعنى المضحك بل بجوانبها القاتمة. وفوق كل هذا، هذه القطعة هي متعة عزف هائلة".

الصوت الفريد لأوركسترا فيينا هو مزيج من الموسيقيين الموهوبين، والآلات الموسيقية غير التقليدية وتراث الأوركسترا العظيم.

يقول دانيال فروشاور، رئيس أوركسترا فيينا الفيلهارمونية "إذا كنت قد عزفت في أوركسترانا في عام 1875 في دار الأوبرا، فقد عزفت مع جوزيبي فيردي عايدة، وعزفت توايلايت أوف جودز مع ريتشارد فاغنر. لقد عرضنا سيمفونية برامز لأول مرة، وكان غوستاف مالر مدير الأوبرا لدينا، كل هذه الأسماء تشكل صوتنا وهذا الصوت موجود في ذاكرتنا الجماعية ونتناقله من جيل إلى جيل".

يقول هاردينغ عن قيادته للأوركسترا: "كسيارة عظيمة، إنهم أوركسترا خطيرة القيادة لأنهم يتفاعلون فوراً مع كل ما تفعله، وكقائد إذا استطعت القيام بذلك بشكل صحيح وتناغمت معهم بالطريقة المثلى، فسوف يضعون العالم بين يديك، أما إذا فهمت الأمر بشكل خاطئ يصبحون وحشاً خطراً."

ينهي فالس شتراوس الأمسية الموسيقية - العودة إلى فيينا والمنزل بعد الرحلة التي طال انتظارها - وهي رسالة يتردد صداها لدى إيغور ليفيت، بعد المصاعب الأخيرة: "لم ينج أحد هذا العام دون إصابة، وهكذا توقي هو للوطن والأشخاص الذين أحبهم حقًا".