امرأة من هونغ كونغ تحطم الرقم القياسي لأسرع تسلق نسائي لإيفرست

سجّلت متسلقة الجبال تسانغ يين-هانغ من هونغ كونغ رقما قياسيا كأسرع امرأة في العالم تصل إلى قمة إيفرست، بأقل قليلا من 26 ساعة، كما أعلن مسؤول نيبالي الخميس.

وتسلّقت تسانغ البالغة من العمر 44 عاما الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848,86 مترا في وقت قياسي بلغ 25 ساعة و50 دقيقة الأحد، بحسب المسؤول غيانيندرا شريسثا.

وقال شريسثا لوكالة فرانس برس "غادرت معسكر القاعدة عند الساعة 13,20 بعد ظهر السبت ووصلت إلى القمة عند الساعة 15,10 بعد ظهر اليوم التالي". وأضاف أنه ما زال يتعين على تسانغ تقديم طلبها لمسؤولي موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية للحصول على شهادة إنجازها.

وتشهد حكومة النيبال بأن متسلقين وصلوا إلى القمة لكنها لا تصدر شهادات للسجلات.

ولم تعلق بعد تسانغ ومنظمو حملتها الذين هم في طريقهم إلى كاتماندو على الامر.

وكانت النيبالية فونجو جانغمو لاما أسرع امرأة تصل إلى قمة إيفرست في 39 ساعة و6 دقائق.

في العام 2017، أصبحت تسانغ أول امرأة من هونغ كونغ تصل إلى القمة. وكانت محاولتها الثالثة لتسلق القمة الواقعة في جبال هيملايا.

وأصدرت نيبال عددا قياسيا بلغ 408 تصاريح لتسلق جبل إيفرست لموسم التسلق الحالي بعد إلغاء موسم العام الماضي بسبب الوباء.