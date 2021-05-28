دبي تقيم أول فعالية خاصة بالسفر منذ انتشار الجائحة مع توقع عودة الحركة السياحية

سوق السفر العربي

في حلقة جديدة من بزنس لاين دبي زيارات يورونيوز خصصت لـ "سوق السفر العربي" بدبي، الحدث الخاص بقطاع السفر الذي يتم تنظيمه منذ بداية الوباء.

حضر سوق السفر العربي أكثر من 11 ألف مشارك في فعالية تسلط الضوء على الصناعة التي تستعد للتعافي من تأثير فيروس كورونا.

في عام 2020، انخفض حجم سوق السفر والسياحة العالمي إلى 1.27 تريليون يورو. لكن من المتوقع أن يرتفع هذا العام إلى 1.4 تريليون يورو.

وصرح مدير محفظة سوق السفر العالمي كلود بلان ليورونيوز أن هناك إقبالًا من قبل المهتمين بالقطاع على هذا الحدث.

ورغم أنها كانت سنة صعبة لعالم السياحة والسفر والفندقة إلا أن العديد من الفنادق في دبي نجحت في استهداف السوق المحلية.

ومع اكتساب جوازات سفر الصحية الخاصة بكوفيد-19 زخما بدأ العالم يفتح أبوابه من جديد أمام السياح مما سيعيد حركة الطيران والتنقل.

وقال الرئيس التنفيذي لدبي للسياحة عصام كاظم، إن توفير هذه الجوازات بات يمثل مستقبل السفر بعد الجائحة. وأضاف " كلما زاد التطعيم في جميع البلدان، وتطعيم المزيد من الأفراد. هناك حديث حول جواز سفر التطعيم أو جواز سفر الأجسام المضادة، سيبدأ الناس في التفكير للحصول عليه".

دول أوروبية تستعد لإعادة زخم السياحة

تعد اليونان والبرتغال وإيطاليا من بين بعض الدول الأوروبية التي أعيد فتحها ببطء أمام السياح، تزامنا وخطط الاتحاد الأوروبي لاستحداث واصدار شهادة كوفيد-19 الرقمية للأشخاص المطعمين باللقاح بحلول الأول من يوليو 2021.

وكانت اليونان أحد أكثر الدول الأوروبية المتضررة اقتصاديا خاصة في قطاع السياحة، حيث انخفض عدد زوار اليونان بنسبة 78.2 بالمئة إلى 7.4 مليون عام 2020 بعدما بلغ عددهم 34 مليونًا في 2019 وفقًا للبيانات الرسمية، مع انخفاض مماثل في عائدات السياحة.

تأمل اليونان في استعادة نصف مستوى الزوار لعام 2019. كما تعهدت بإنهاء تطعيم كامل سكان الجزيرة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة خلال الأسابيع الستة المقبلة.

فيما خسرت إيطاليا 121 مليار يورو في عام 2020 بسبب قيود السفر والسياحة ، لكن السياح بدأوا في العودة إلى وجهاتها الشهيرة مثل البندقية وروما.