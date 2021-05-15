الاتحاد و"فلاي دبي" تعلقان رحلاتهما نحو تل أبيب

ألغت شركتا الاتحاد للطيران وفلاي دبي الإمارات الرحلات الجوية إلى تل أبيب لتنضما إلى شركات الطيران الأمريكية والأوروبية في تجنب السفر ونقل المسافرين إلى إسرائيل بسبب تصاعد الأعمال العدائية هناك.

وكانت الخطوط الجوية في الإمارات العربية المتحدة، التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي، قد أطلقت فقط في الأشهر القليلة الماضية خدمات منتظمة إلى إسرائيل.

وقالت شركة الاتحاد في أبوظبي على موقعها على الإنترنت إنها علقت جميع خدمات الركاب والشحن إلى تل أبيب اعتبارا من يوم الأحد، على خلفية أعمال العنف التي تشهدها المنطقة. وأضافت أن "الاتحاد تراقب الوضع في إسرائيل وتواصل الاتصال الوثيق بالسلطات ومصالح الاستخبارات الأمنية".

وعلى ما يبدو، فقد أظهر الموقع الإلكتروني لشركة "فلاي دبي" إلغاء الرحلات المقررة هذا الأحد من دبي إلى إسرائيل، على الرغم من تشغيل رحلتين يوم السبت.

وبحسب موقعها على الإنترنت، من المقرر أن تضمن الشركة رحلات أخرى الأسبوع المقبل. وقامت شركة الطيران مؤخرا بتشغيل أقل من رحلاتها اليومية الأربع المجدولة، بسبب انخفاض الطلب.

وأدى التصعيد المتواصل بين إسرائيل والفلسطينيين إلى تعليق العديد من شركات الطيران خدماتها إلى الدولة العبرية وسط دعوات دولية وجهود دبلوماسية لخفض التوتر. فقد علقت شركة الخطوط الهولندية كي إل إم رحلاتها إلى إسرائيل في الوقت الراهن، حسبما أعلنت هيئة البث العامة الهولندية. وألغيت رحلة من مطار سخيبول بأمستردام كانت قد أرجئت في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب أعمال العنف. والشركة الآن بصدد اتخاذ القرار بشأن إمكانية المضي قدما برحلة يوم الأحد، وفق هيئة البث.

وألغت بريتش إيرويز خدمتها من وإلى تل أبيب الخميس، وكذلك فعلت شركة فيرجن أتلانتيك ليومي الخميس والجمعة. كما ألغت خطوط لوفتهانزا الألمانية رحلاتها ليومي الخميس والجمعة وقالت إنها "تتوقع استئناف عمليات الطيران إلى إسرائيل اعتبارا من السبت 15 أيار/مايو". وألغت خطوط إيبيريا الاسبانية رحلتها من مدريد إلى تل أبيب ليوم الخميس ورحلة العودة الجمعة/السبت. وقالت الشركة البولندية إنها "علقت الرحلات إلى إسرائيل في الوقت الحالي".