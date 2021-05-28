شاهد: اليونان تطلق أول منصة تفاعلية في أوروبا لشهادة كوفيد-19

عرضت اليونان الجمعة، منصتها التفاعلية لشهادة كوفيد-19 الرقمية الأوروبية التي ستكون "من أولى المنصات الجاهزة" في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن مارغريتيس سكيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني إن هذه الشهادة ستكون متاحة لجميع المواطنين الأوروبيين اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو، مشددًا على أن اليونان ستحاول استخدامها "قبل ذلك".

كما أعلن مارغريتيس سكيناس، بحضور رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيس الوزراء اليوناني أن "منصة الشهادة الرقمية اليونانية هي من أولى المنصات الجاهزة للانطلاق".

من جانبه وصف ميشال ذلك بأنه "نجاح أوروبي كبير ... أساسي لمواطنينا في كل مكان في أوروبا".

كانت أثينا من أولى عواصم الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مدريد، في تأييد فكرة شهادة التطعيم للسماح باستئناف السفر التجاري.

وأضاف مارغريتيس سكيناس أن "الشهادة الأوروبية حقيقة. مثال يوضح كيف يمكن لأوروبا أن تتصرف عندما يلتقي التضامن بالعزيمة".

صادق نواب البرلمان الأوروبي وممثلو 27 دولة على الشهادة الصحية التي ستسمح بإعادة فتح الحدود، الأسبوع الماضي. وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أن الشهادة ستكون "عنصرًا رئيسيًا على طريق استئناف السفر الآمن والسهل عبر الاتحاد الأوروبي". تهدف الشهادة الصحية الأوروبية إلى توفير إطار عمل لتسهيل السفر داخل الاتحاد الأوروبي هذا الصيف وتشجيع السياحة.