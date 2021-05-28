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الضفة الغربية

شاهد: اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال مظاهرات ضد إقامة بؤر استيطانية في نابلس

بقلم:  يورونيوز
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متظاهرون فلسطينيون يرشقون الحجارة وسط دخان الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية في قرية بيتا في جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. 28 مايو 2021.
متظاهرون فلسطينيون يرشقون الحجارة وسط دخان الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية في قرية بيتا في جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. 28 مايو 2021.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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اندلعت اشتباكات عنيفة الجمعة بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين عقب مظاهرة ضد سياسة الاستيطان التي تعتمدها إسرائيل في جنوب نابلس.

وقالت مصادر إعلامية إن الاشتباكات خلفت إصابة 22 فلسطينيا خلال المسيرة المنددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا الواقعة في جنوب نابلس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدة فلسطينيين بجروح.

وعلى هامش المظاهرة الاحتجاجية أدى العشرات من المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة على جبل صبيح قبل انطلاق المظاهرة.

المصادر الإضافية • أ ف ب