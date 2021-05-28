شاهد: حماس تعرض صواريخ "عياش" وطائرة مسيّرة خلال استعراض عسكري في غزة

نفذ مئات المسلحين التابعين لكتاب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عرضاً عسكرياً الخميس في قطاع غزة، بعد نحو أسبوع على وقف إطلاق النار الذي تبع حرب الأحد عشر يوماً مع الجيش الإسرائيليي.

وسار رتل من الآليات التي نقلت المسلحين الملثمين والصورايخ وغيرها من الأسلحة في مدينة خان يونس الواقعة إلى جنوبي القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ مئات الغارات الجوية خلال النزاع المسلح الأخير ضدّ أهداف للحركة الإسلامية، بينما أطلقت الأخيرة نحو 4000 صاروخ من أنواع مختلفة باتجاه إسرائيل.

وقتل في النزاع أكثر من 250 شخصاً، أكثريتهم الساحقة من الفلسطينيين.

واستخدمت الكتائب في النزاع صواريخ جديدة قالت إن أحدها (صاروخ عياش) بلغ مداه 250 كيلومتراً، وتم عرضه خلال الاستعراض العسكري إضافة إلى طائرة مسيّرة (طائرة شهاب الهجومية).