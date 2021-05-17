صواريخ حماس وإسرائيل: من أين تأتي إلى غزة؟ وإلى أين تصل؟

رئيس المكتب السياسي للحركة داخل القطاع، يحيى السنوار ، اعترف في 2019 بأنه لولا المساعدة الإيرانية، "ما كانت حماس لتمتلك القدرة العسكرية التي تمتلكها اليوم".

تقول نيويورك تايمز إن صواريخ القسام (قصيرة المدى) تشكل الجزء الأكبر من ترسانة حماس، وتضيف أن إنتاجها غير مكلف مثل الصواريخ بعيدة المدة، ولكنها غير مضمونة، إذ أن بعضها يسقط داخل القطاع بعد إطلاقه. تضيف الصحيفة أن الصواريخ متوسطة المدى المصنّعة بناء على نماذج صواريخ شرقية (إيرانية أو روسية) مثل إم-75 أو جاي-80 أيضاً تصنّع في القطاع، ولكن تكنولوجيا هذه الصناعة نقلت إلى غزة من إيران. وأمس الأحد أشاد إسماعيل قاآني، قائد فيلق قدس في الحرس الثوري الإيراني، بتطور قدرات حماس العسكرية.