شاهد: طائرة الديكتاتور الروماني السابق تشاوتشيسكو تعرض للبيع في مزاد

عرضت الخميس طائرة الديكتاتور الروماني السابق نيكولاي تشاوتشيسكو للبيع في مزاد علني، حيث سيشارك نحو مئة وخمسين شخصاً في عملية شرائها. وحدّدت غاليري "أرتمارك" السعر الأولي لها بـ 25 ألف يورو.

وهذا النوع من الطائرات المدنية الذي يطلق عليه اسم "رومباك" من تصميم "شركة الطائرات البريطانية" (BAC)، ولكن طائرة تشاوتشيسكو تمّ إنتاجها في رومانيا بعد حصول شركة "روماييرو" الرومانية على التراخيص المطلوبة.

وكان الديكتاتور الذي حكم رومانيا من 1965 حتى 1989 بيد من حديد يعتبر إنتاج طائرات مدنية غربية في دولة "شرقية" وشيوعية بمثابة نصر كبير لبوخارست والصناعات الرومانية بشكل عام.

وسيتم الإعلان عن صاحب الطائرة الجديد ما إن تنجز عملية البيع بحسب ما تقوله فرانس برس.

لاحقاً، ستباع طائرة ثانية من نفس النوع، كانت أيضاً من ضمن أسطول تشاوتشيسكو الجوي في مزاد هي الأخرى على أن يحدد سعر البداية بمبلغ 25 ألف يورو أيضاً.

واستخدمت الطائرة التي تباع اليوم في الفترة ما بين 1986 و1989، السنة التي عزل فيها تشاوتشيسكو ثم أُعدم. وبعد انهيار النظام الشيوعي، ضُمت الطائرة إلى الأسطول الجوي الحكومي "رومافيا" ولكن الشركة أعلنت إفلاسها في 2014.

سيارة بايكان من إنتاج إيران Andrew Bone - Flickr

وإضافة إلى الطائرتين، ستابع سيارة من نوع "بايكان" تم إنتاجها في إيران، وأهداها شاه إيران محمد رضا بهلوي لتشاوتشيسكو. و"بايكان" سيارة من إنتاج إيراني ولكن تصميمها الأساسي يعرف باسم هيلمان هانتر، وهي واحدة من عدة سيارات بريطانية أنتجها المصنع البريطاني روتس.

وبحسب طيار روماني عسكري أشرف على قيادة الطائرة عدة مرات، وفضل عدم الكشف عن هويته، هناك في "الرومباك" غرفة نوم ومكتب للعمل، حيث كان الزعيم الشيوعي وزوجته إيلينا يلعبان لعبة الطاولة، المفضلة لديهما.