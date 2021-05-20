شاهد: أكبر ماسة وردية لا تشوبها شائبة داخليا معروضة للبيع في مزاد بهونغ كونغ

تُعرض ماسة "ساكورا" ذات اللون البنفسجي-الوردي، من عيار 15.81 قيراطا للبيع في هونغ كونغ. الماسة تعد الأكبر من نوعها، وهي خالية من العيوب حسب فيكي سيكي، رئيسة دار كريستيز للمجوهرات في آسيا. وستطرح ماسة "ساكورا" في مزاد يوم الأحد ويقدر سعر بيعها من 25 إلى 35 مليون دولار أمريكي.

وتُعد ماسة “ساكورا”، والتي سُميت بهذا الإسم تيمنا بالكلمة اليابانية التي تعني أزهار الكرز بفضل لونها النابض بالحياة، أكبر ماسة بنفسجية-وردية “خالية من العيوب” تظهر في مزاد على الإطلاق. وقد وُضع الحجر النادر على خاتم بلاتيني بسيط، وتم تصنيفه على أنه لا تشوبه شائبة داخليا.

وقالت فيكي سيك: "نحن سعداء للغاية ويشرفنا أن تكون ماسة ساكورا ضمن مبيعاتنا. إنها تزن 15.81 قيراطا وهي ماسة أرجوانية-زهرية زاهية اللون، ولا تشوبها شائبة داخليا، وأيضًا وهو أمر نادر بالنسبة للماس الوردي. تتراوح تقديراتنا بين 25 و35 مليون دولار أمريكي، وهي جيدة جدًا للاستثمار، كما أنها جيدة جدا للسيدات لارتدائها". وأضافت فيكي سيك: "جميع الزوار يعتقدون أنها قطعة نادرة وهي الأفضل على الإطلاق، لأنهم لم يروا مثل هذا الحجم الكبير بهذا اللون ضمن الماس الوردي الذي لا تشوبه شائبة داخليا، لذا فهم جميعا متحمسون جدا للحضور ومتابعة البيع".

وعلى ما يبدو فقد جعلت جائحة كورونا من التنقلات والمشاركة في المزادات محدودة ولكن فيكي سيك تعتقد أن الإقبال سيكون كبيرا لمتابعة عملية بيع ماسة "ساكورا" التي ستستقطب الكثير من المشترين.

وبفضل حجمها، تُعد ماسة "ساكورا" اكتشافا نادرا إذ أكدت دار "كريستيز" أن أقل من 10 في المائة من الماس الوردي يزن أكثر من خُمس قيراط، ولهذا وبفضل حجمها الذي يبلغ ضعف ذلك بثمانين مرة، قد تحطم "ساكورا" الرقم القياسي لأغلى ماسة بنفسجية-وردية تُباع في مزاد. وسبق وأن حققت ماسة من عيار 14.8 قيراطا حوالي 27 مليون دولار في دار "سوذبيز" للمزادات العام الماضي.