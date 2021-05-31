وزارة الصحة المصرية تؤكد ظهور إصابات بمرض الفطر الأسود الناتج عن كوفيد-19 في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الإثنين إنه تم تسجيل حالات الإصابة بمرض الفطر الأسود "ولكن بأعداد قليلة" ويتم علاجها.

وعلى الرغم من ندرة حالات الإصابة بهذا المرض المميت، إلا أن انتشاره الأخير في الهند في ظل معاناتها مع تفشي وباء كوفيد-19 يثير مخاوف من انتشاره عالميا.

وقال دكتور إيهاب كمال، عضو اللجنة الطبية لمكافحة كوفيد-19، في مؤتمر صحفي الإثنين: "إن علاج المصابين بالحالات في مصر بدأ بعد التشاور مع أطباء الأنف والأذن والحنجرة وأطباء الأعصاب وأطباء العيون".

وأضاف أن "الأدوية (علاجه) متوفرة وبعض الحالات تعافت بالفعل من المرض لأن التشخيص المبكر يمنحنا فرصة للسيطرة عليه".

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة المصرية، إن بعض من حالات الإصابة بالفطر الأسود تم تسجيلها سابقاً قبل تفشي وباء كورونا، مضيفاً بأنه "لا توجد أعداد كبيرة من الإصابات به في مصر".

ويحارب الأطباء في الهند العدوى الفطرية القاتلة التي تصيب بعض من مرضى كوفيد-19 أو المتعافين منه.

وينتشر الفطر الأسود عبر الجهاز التنفسي ويؤدي إلى تآكل هياكل الوجه واضطر الأطباء في بعض الحالات إلى إزالة أعين المرضى به لمنعه من الوصول إلى مخ المصاب.