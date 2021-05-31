واصلت الإثنين زوارق الإطفاء محاولة إخماد الحريق الذي نشب في سفينة راسية قبالة العاصمة السريلانكية. وفي نفس الوقت، بدأ أفراد البحرية في إزالة الأنقاض من سفينة "إم في- إكس براس بيرل" التي تحترق منذ الـ 20 مايو- أيار.
وتم إجلاء طاقم السفينة المكون من 25 شخصا في 25 مايو- أيار بعد انفجار. وتعتقد البحرية أن الحريق نتج عن نقل مواد كيميائية على متن السفينة التي ترفع علم سنغافورة.
وبدأ فريق شرطة خاص التحقيق في الحادث، حيث تسعى الحكومة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب السفينة.
وتسبب الحطام المنبعث من السفينة، بما في ذلك عدة أطنان من الكريات البلاستيكية المستخدمة في صنع الأكياس، في تلوث شديد على الشواطئ. وحذرت السلطات السكان من لمس الأنقاض لأنها قد تكون ملوثة بمواد كيميائية ضارة.
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